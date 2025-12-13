El árbol que florece en esta época y puede cultivarse en maceta

El árbol que florece ahora y se volvió tendencia porque puede cultivarse en maceta sin requerir gran espacio ni cuidados complejos.

En pleno inicio del verano, uno de los árboles más elegidos por los amantes de la jardinería es la lagerstroemia, más conocida como crespón o lila del Japón. Este árbol se destaca por su floración abundante, que aparece desde diciembre y se mantiene varias semanas, con tonos rosa, violeta, blanco o rojo según la variedad.

A diferencia de otros árboles ornamentales, este tiene raíces no invasivas y un crecimiento relativamente controlado. Esto permite cultivarlo sin problemas en maceta, ideal para balcones o patios pequeños, siempre que reciba varias horas de sol directo. Es una alternativa ideal para quienes buscan un toque de color sin comprometer demasiado espacio.

Por qué se volvió tan popular este árbol La lagerstroemia ganó protagonismo en el jardín por su resistencia al calor, su buena adaptación a climas templados y su bajo nivel de mantenimiento, ideal para principiantes en jardinería. Solo requiere riego moderado, buena iluminación y una poda ligera después de la floración para mantener su forma.

Brinda color y alegría a tus espacios con flores de colores. Además, su capacidad para desarrollarse en contenedores la convierte en una opción perfecta para quienes viven en departamentos y quieren disfrutar de la presencia de un árbol sin tener un jardín tradicional. Su floración estacional agrega un efecto visual que muchos describen como decorativo y luminoso.