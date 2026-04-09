¿Buscás un árbol para tu frente? Esta especie es la única que no rompe baldosas y aguanta la sequía

Los que saben de jardín aconsejan tener un ciruelo en la vereda o en el patio con baldosas. Una planta que es una excelente opción.

En el mundo de la jardinería hay muchas opciones para tener plantas que decoren y sean funcionales. Existe un árbol frutal que permite combinar estética con producción de alimentos y además no levanta las veredas. Se trata del ciruelo.

La planta para el jardín El ciruelo se ha convertido en un árbol favorito de los paisajistas para viviendas con pocos metros o con patios internos. Este árbol es una inversión segura para el hogar porque, a diferencia de otros frutales, tiene un sistema radicular poco invasivo. Sus raíces no se expanden horizontalmente y no levanta estructura, lo que lo hace apto para veredas y patios con cerámica.

Gemini_Generated_Image_6r58yg6r58yg6r58 El árbol ideal para un jardín con baldosas. Fuente: IA Gemini. Además de su utilidad, el ciruelo es una planta que ofrece un valor ornamental único. En primavera se llena de hojas blancas o rosadas que atraen mariposas y abejas mejorando la biodiversidad. Mientras que en verano es el momento de la cosecha. Sus frutos dulces son ideales para disfrutar frescos o para elaborar mermeladas caseras.

Asimismo, se trata de un árbol de porte mediano, lo que facilita su control mediante podas ligeras. Es ideal para personas que no tienen mucho tiempo para la jardinería porque tolera muy bien la sequía. Si bien agradece un riego moderado en los meses de calor, su rusticidad le permite adaptarse a climas cálidos y a diferentes tipos de suelo siempre que tenga buen drenaje.

Para un cuidado básico de la planta se aconseja realizar una poda anual para despejar el centro de la copa y permitir que entre el sol. Un refuerzo de abono orgánico en primavera potenciará su tamaño y el sabor de las ciruelas. Se puede ubicar en un rincón con más horas de sol directo.