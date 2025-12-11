El truco de jardinería que aleja las plagas de tu Santa Rita

La clave para mantener tu Santa Rita sana está en un recurso básico de jardinería que probablemente ya tengas en casa.

La Santa Rita es una de las plantas más elegidas por los amantes de la jardinería debido a que se adapta a una gran variedad de climas y además, decora el hogar como ninguna. Sin embargo, cuando aparecen plagas como pulgones, cochinillas o minadores, puede deteriorarse rápido. En redes sociales circula un truco casero que promete mantenerla sana sin necesidad de químicos.

El método casero que usan los jardineros para alejar plagas Según comparten especialistas y aficionados, no hace falta gastar grandes cantidades de dinero para manter la Santa Rita sana. Solo vamos a necesitar un diente de ajo. Este libera compuestos sulfurados que actúan como un gran repelente que también ayuda a combatir hongos.

El truco se aplica de forma simple: se coloca un diente de ajo entero a unos centímetros del tallo, se debe cubrir con tierra y repetir cada dos o tres semanas. No afecta el crecimiento de la planta ni altera la humedad del sustrato. Para quienes quieren evitar insecticidas o cuidar plantas jóvenes, se volvió uno de los métodos preferidos.