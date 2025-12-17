Cómo dejar las ollas como nuevas sin rayarlas y usando un ingrediente de casa

La limpieza total de las ollas para que queden con su color original es posible gracias a un ingrediente de casa.

En la alacena de la cocina suele haber algunas ollas con la base quemada que creemos imposible de recuperar. El detergente no alcanza para quitar las manchas ni la grasa acumulada y pensamos que la única salida es descartarla. Sin embargo, existe un método sencillo que conviene probar antes de tomar esa decisión.

El ingrediente clave para la limpieza El gran aliado de la limpieza de casa se repite: el bicarbonato de sodio. En el caso de las ollas, su poder desengrasante y desodorizante permite remover suciedad adherida sin necesidad de frotar con fuerza. Además, no es abrasivo, por lo que resulta seguro para ollas de acero inoxidable, aluminio e incluso algunas superficies antiadherentes.

Cómo aplicar el truco paso a paso Para dejar las ollas como nuevas, solo hay que espolvorear bicarbonato de sodio sobre la superficie a limpiar y agregar un poco de agua caliente hasta formar una pasta. Luego, se deja actuar entre 15 y 30 minutos. Pasado ese tiempo, se frota suavemente con una esponja común o un paño de microfibra y se enjuaga con agua tibia. En casos de suciedad más difícil, el procedimiento puede repetirse.

Por qué no raya las superficies A diferencia de los limpiadores industriales, el bicarbonato de sodio no genera micro rayaduras, por lo que es ideal para conservar el fondo y los laterales de las ollas en buen estado. Las superficies rayadas no solo pierden brillo, sino que además tienden a acumular más suciedad con el uso diario. En casos puntuales donde la base externa presenta restos muy adheridos y el bicarbonato no resulta suficiente, puede utilizarse una lija muy fina, exclusivamente en la parte inferior y con movimientos suaves, evitando siempre el interior de la olla.