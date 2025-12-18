Christian Petersen: qué hacen y a qué se dedican los tres hijos del famoso chef que pelea por su vida

El presente de los hijos del reconocido cocinero, quienes decidieron alejarse de las hornallas para triunfar en otros rubros con luz propia.

El reconocimiento masivo de Christian Petersen en el ámbito gastronómico y televisivo suele poner el foco en sus proyectos culinarios; sin embargo, detrás del éxito profesional se encuentra una sólida estructura familiar. Este jueves se conoció la angustiosa noticia de que el famoso cocinero sufrió una delicada afección cardíaca mientras se encontraba en medio de un desafío deportivo en el sur de la Argentina, por lo que debió ser internado de urgencia en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Sus tres hijos, Hans, Francis y Lans, se han consolidado como el pilar fundamental en la vida del chef. Aunque los jóvenes han optado por no heredar el delantal, mantienen un vínculo inquebrantable con su padre.

La tres hijos de Christian Petersen f768x1-702013_702140_5050 De izquierda a derecha, los hijos de Christian Petersen, Francis, Lans y Hans. El mayor de los hermanos, Hans, ha logrado forjar una identidad sólida en las artes visuales, destacándose especialmente en la pintura y la escultura. A pesar de que su trabajo goza de una visibilidad creciente en plataformas digitales, el joven opta por una existencia resguardada del ruido mediático.

Por su parte, Francis también ha decidido transitar el sendero de la creatividad, manteniendo una postura de extrema reserva frente a la exposición pública. Es habitual verlo únicamente en las redes sociales de su padre, donde se evidencia el respeto por su privacidad y el apoyo mutuo. Los tres hermanos han trabajado arduamente para construir sus propias trayectorias, evitando valerse de la fama del apellido familiar para escalar en sus respectivas disciplinas artísticas.

El vínculo de Lans Petersen con la fotografía y la música petersenhijo-1024x576 Lans Petersen, el menor de los tres hijos del chef que se encuentra internado. Lans, el menor de los hijos, es quizás quien mantiene una presencia más activa en el entorno laboral del chef. Si bien su interés no radica en la cocina profesional, su sensibilidad lo ha llevado a explorar el universo de la fotografía y la producción audiovisual independiente. Además, ha incursionado con éxito en la música, demostrando la versatilidad que caracteriza a los herederos de la familia.