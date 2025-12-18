APTRA a punto de decidir la sanción para Evelyn Von Brocke tras la denuncia de Marcelo Polino

La entidad periodística más importante del país debate una sanción histórica tras la filtración de datos sensibles que alteró la seguridad de un reconocido comunicador.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) vive una jornada de máxima tensión institucional. Este jueves, la cúpula directiva y sus miembros se reúnen en una asamblea de carácter urgente para evaluar medidas disciplinarias contra una de sus integrantes: Evelyn Von Brocke. El foco del conflicto radica en la divulgación de información patrimonial no constatada, un hecho que no solo rompió los códigos internos de la entidad, sino que escaló hasta convertirse en un problema de seguridad personal para el damnificado.

El periodista afectado expresó su profundo malestar por la exposición sufrida en un contexto social delicado. Según su testimonio, la difusión de cifras millonarias inexistentes lo obligó a modificar drásticamente su vida cotidiana, incorporando personal de custodia y seguridad privada en su domicilio. Sobre esta pesadilla, Marcelo Polino manifestó: "Es un final de año triste respecto a la institución, en medio de una asamblea por un tema tan complicado, tan feo, en donde terminé siendo un protagonista involuntario de algo dicho en un chat institucional, publicando una declaración jurada en un momento tan complicado del país".

Las repercusiones legales y personales para Marcelo Polino Escándalo en APTRA: la asamblea que define el futuro de Evelyn Von Brocke tras el conflicto con Polino Escándalo en APTRA: la asamblea que define el futuro de Evelyn Von Brocke tras el conflicto con Polino. Video: Desayuno Americano (América TV) El clima en el ambiente artístico está dividido entre quienes exigen una sanción ejemplificadora y quienes piden clemencia. Alejandra Maglietti, cercana a la involucrada, intentó suavizar el panorama asegurando que su colega atraviesa un momento de gran fragilidad emocional. No obstante, las voces críticas no tardaron en aparecer, subrayando que la ética profesional debe estar por encima de los vínculos personales, especialmente cuando se trata de datos que pueden poner en riesgo la integridad física de terceros.

La postura de Luis Ventura ante la posible expulsión de Evelyn Von Brocke Evelyn Von Brocke se mostró con un look sexy y no dejó pasar los comentarios mala onda. Foto: Instagram: evevonbrocke Evelyn Von Brocke bajo la lupa de APTRA. Foto: Instagram: evevonbrocke Desde la presidencia de la entidad, se busca un equilibrio que evite una fractura irreversible entre los socios. Aunque el malestar de los directivos es evidente, se intenta agotar las instancias de diálogo antes de proceder a una expulsión definitiva. Al respecto, la máxima autoridad de APTRA señaló su intención de mediar en el conflicto: "Estoy estirando esta historia porque apuesto a una entrada en razón y a una pacificación", remarcando que, a pesar de su rol conciliador, la gravedad de los hechos será sometida a votación democrática.