"Esto es un sticker": el error de Luis Ventura que desató la polémica en los Martín Fierro del Streaming

Luego del domingo de premiación, numerosos acontecimientos entre personajes y problemas de transmisión, se dio a conocer un nuevo detalle.

El domingo de los Martín Fierro del Streaming estuvo marcado por numerosos momentos, algunos generaron risas y otros, decepción. Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer un insólito accionar por parte de Luis Ventura, presidente de APTRA, que desató numerosas acusaciones.

Fueron los propios anfitriones del evento quienes delataron lo sucedido. Migue Granados, conductor en OLGA, relató la cronología de los hechos, relacionados a los famosos galardones. La premisa por parte de la diligencia fue clara: "No hay estatuillas".

El grave error de APTRA Embed - El insólito error de APTRA con los Martín Fierro del Streaming que generó polémica: "No hay estatuillas" "Calculamos mal... ganaron más de lo que pensaban y usaron nuestras estatuillas", empezó Granados con la anécdota. Luego confirmaron el polémico accionar empleado para solventar la situación:

"En un momento decimos '¿qué hacemos?'... me escribe Luis, me dice 'che, cuantos Martín Fierro tenes en tu casa, traelos'. Lo llamó a Miguel Ángel Rodríguez; traelos", "Fuimos a las oficinas de Telefe, no llegamos a 20".

Para rematar lo ocurrido, el conductor expresó que debieron "maquillarlos" un poco: "Esto es un sticker, empezamos a sacarlo con un tenedor, romper los Martín Fierro de otros ganadores".