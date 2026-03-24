"Nunca existió": el duro revés de la Justicia contra Juanita Tinelli que salpica a un dueño de medios

La periodista Laura Ubfal reveló detalles exclusivos sobre el cierre del expediente que involucraba al comprador de Telefe y a la hija de Marcelo Tinelli.

Lo que comenzó como una gravísima denuncia de Juanita Tinelli por amenazas de muerte terminó desmoronándose en los tribunales de la peor manera. La hija del conductor, que en su momento llegó a contar con un botón antipánico por el supuesto asedio a su familia, ahora se enfrenta a una realidad incómoda.

La causa de Juanita Tinelli por amenazas fue archivada. La Justicia no solo archivó la causa, sino que determinó que las pruebas eran inexistentes. La modelo, que señaló a un importante empresario de medios, quedó en una posición comprometida tras negarse a colaborar con las pericias tecnológicas.

El misterio del mensaje borrado por Juanita Tinelli que hundió la causa El escándalo volvió a cobrar vida en La Linterna, el ciclo de streaming de Laura Ubfal en Bondi Live. Allí, la periodista recordó que la denuncia apuntaba contra Gustavo Scaglione, el influyente empresario que adquirió Telefe.

juanita-tinelli-2146420 La Justicia determinó que la hija de Marcelo Tinelli nunca recibió la llamada de advertencia. Instagram @juanitatinelli1 Según el relato original, Juanita habría recibido advertencias espeluznantes, aunque Ubfal aclaró la sospecha inicial: "Obvio que parecía algún trucho que llamó y dijo ese nombre". Sin embargo, el problema surgió cuando la querella debía presentar evidencias sólidas.

"Según Juana, ella se asustó y borró el mensaje, entonces cuando la Justicia le pidió su teléfono para corroborar de dónde vino la llamada, ella no quiso entregar su celular", detalló la panelista.