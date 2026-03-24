Dady Brieva reveló detalles de su vida sexual con "La Chipi" y sorprendió a todos: "Yo tenía lencería"
El humorista se sometió al cuestionario sin filtros de Moria Casán y reveló los bizarros elementos que usa en la cama
Este martes, Midachi estuvo presente en La Mañana con Moria. En medio de la charla, Moria Casán sorprendió a Dady Brieva con una pregunta directa y picante sobre su vida sexual con Mariela Anchipi.
"Dady, ¿te pide hacer personajes 'La Chipi' en la camita?", le consultó la conductora al actor.
Lejos de esquivar el tema, el artista se animó a responderle. "No, tenemos un juego...", comenzó contando el actor. En ese momento se comenzaron a reír todos y él afirmó: "¡Yo abro mi corazón!".
Luego, Dady Brieva explicó que en la intimidad con su pareja manejan ciertas dinámicas lúdicas que forman parte de su vínculo. "Teníamos unos juegos. Yo tenía lencería. Tengo el elefante trompita. Después tengo la caja de pesca en la que tengo ceñuelo, el helicóptero, el anillo con todos los animalitos", contó el actor.
Esto fue lo que contó Dady Brieva en La Mañana con Moria
Intrigada, Moria fue por más. "¿Pero te disfrazaste de mina alguna vez con lencería?", quiso saber la diva. Sin dudarlo, Brieva lo negó, aunque recordó una situación particular de su pasado: "No, pero una vez había una chica, que vos conociste, que cuando salíamos los sábados de dos funciones y yo tenía los ojos pintados, le gustaba que tuviera los ojos pintados".