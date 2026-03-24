Dady Brieva reveló detalles de su vida sexual con "La Chipi" y sorprendió a todos: "Yo tenía lencería"

El humorista se sometió al cuestionario sin filtros de Moria Casán y reveló los bizarros elementos que usa en la cama

Dady Brieva no se guardó nada y reveló cómo es su actividad sexual con su pareja.

"Dady, ¿te pide hacer personajes 'La Chipi' en la camita?", le consultó la conductora al actor.

Dady Brieva en La Mañana con Moria 2 El actor se animó a hablar en La Mañana con Moria sobre su vida íntima. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Lejos de esquivar el tema, el artista se animó a responderle. "No, tenemos un juego...", comenzó contando el actor. En ese momento se comenzaron a reír todos y él afirmó: "¡Yo abro mi corazón!".

Luego, Dady Brieva explicó que en la intimidad con su pareja manejan ciertas dinámicas lúdicas que forman parte de su vínculo. "Teníamos unos juegos. Yo tenía lencería. Tengo el elefante trompita. Después tengo la caja de pesca en la que tengo ceñuelo, el helicóptero, el anillo con todos los animalitos", contó el actor.