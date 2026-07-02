Vuelve MasterChef Kids a Telefe: quién será su sorpresivo conductor, cuándo se estrena y todos los detalles

Telefe aprovecha el envión de uno de los formatos más exitosos del 2025 y traslada a los más pequeños.

El prime time de Telefe ya empieza a rearmarse para la etapa post Gran Hermano y las novedades no dejan de sorprender. Con la vuelta confirmada de Wanda Nara al frente de la edición tradicional de MasterChef, el canal de las pelotitas redobla la apuesta y prepara el regreso de la versión infantil del certamen de cocina: MasterChef Kids.

El elegido para conducir el programa en la pantalla principal no es otro que Ian Lucas. De esta manera, el joven deja de lado los rumores que lo vinculaban a proyectos musicales o exclusivos de streaming, para dar el gran salto a la conducción en el horario central de la televisión abierta.

Todos los detalles del nuevo formato La decisión de las autoridades del canal tiene un trasfondo claro: le están cumpliendo la promesa que le hicieron cuando se coronó ganador de su reality anterior, momento en el que le aseguraron que tendría su propio programa. La apuesta busca capitalizar el fuerte arrastre que tiene Ian Lucas en el público juvenil e infantil, un target ideal para esta franquicia.

El youtuber comenzará a grabar sus episodios en estos días, aprovechando que el estudio ya está montado y funcionará en paralelo con las grabaciones que está realizando Wanda Nara.

Sobre la fecha de estreno, en Telefe manejan dos escenarios posibles. La primera opción es que MasterChef Kids debute pegado a la finalización de la temporada de Wanda Nara, manteniendo así el bloque gastronómico en pantalla. La segunda alternativa, que todavía está en evaluación, es guardar el producto ya terminado para lanzarlo directamente el año que viene.