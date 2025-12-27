Se viene la boda: una famosa bailarina anunció la fecha de su casamiento y sorprendió a todos
En medio de las predicciones de Jimena La Torre, una mediática anunció su boda y ya empezó a pedir canjes para la gran fiesta.
Mientras las familias terminaban de abrir los regalos, Cinthia Fernández sacudió la pantalla de El Trece con una noticia que paralizó el brindis. En plena emisión de La mañana con Moria, la panelista rompió el protocolo de los repasos de fin de año y confirmó que pasará por el altar con su pareja, el abogado Roberto Castillo, durante el 2026.
Cinthia Fernández y Roberto Castillo: los detalles de la boda blanca que planean para 2026
El anuncio surgió de manera imprevista cuando la astróloga Jimena La Torre vaticinaba un matrimonio para el periodista Gustavo Méndez. Sin vueltas, Cinthia irrumpió al aire para reclamar su lugar en la lista de futuras esposas: “¡Eh, yo también me caso, así que tenemos dos!”.
Fiel a su estilo directo y siempre atenta al bolsillo, la ex de Matías Defederico no perdió el tiempo y pidió a los gritos "dos canjes de fiesta", despertando las risas de todo el equipo.
Aunque el romance se oficializó en julio de 2024, la modelo aclaró que sus planes de boda no son algo improvisado. Ante el intento de María Fernanda Callejón de catalogar la noticia como una primicia absoluta, Fernández la frenó en seco recordándole que su compromiso es un hecho desde el año pasado.
Con el humor ácido que la caracteriza, lanzó una advertencia para sus colegas que dejó a más de uno recalculando: “No sé si voy a invitar a todos”, disparó entre risas.
La curiosidad de Moria Casán no tardó en aparecer. La conductora quiso saber si el evento mantendría las formas tradicionales, a lo que Cinthia admitió sin vueltas que desea realizar todo el ritual. La mediática confesó que su gran anhelo es "ir a la iglesia" y lucir el clásico vestido blanco.
De esta manera, la mediática cierra el 2025 con un proyecto familiar que la tiene más que entusiasmada. A pesar de los cruces en el estudio, la felicidad de Cinthia Fernández por formalizar su vínculo con el letrado Castillo fue evidente durante toda la mañana.