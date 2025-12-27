Se viene la boda: una famosa bailarina anunció la fecha de su casamiento y sorprendió a todos

En medio de las predicciones de Jimena La Torre, una mediática anunció su boda y ya empezó a pedir canjes para la gran fiesta.

Mientras las familias terminaban de abrir los regalos, Cinthia Fernández sacudió la pantalla de El Trece con una noticia que paralizó el brindis. En plena emisión de La mañana con Moria, la panelista rompió el protocolo de los repasos de fin de año y confirmó que pasará por el altar con su pareja, el abogado Roberto Castillo, durante el 2026.

Cinthia Fernández junto a su novio Roberto castillo Foto: Instagram Cinthia Fernández junto a su novio Roberto castillo. Instagram Cinthia Fernández y Roberto Castillo: los detalles de la boda blanca que planean para 2026 El anuncio surgió de manera imprevista cuando la astróloga Jimena La Torre vaticinaba un matrimonio para el periodista Gustavo Méndez. Sin vueltas, Cinthia irrumpió al aire para reclamar su lugar en la lista de futuras esposas: “¡Eh, yo también me caso, así que tenemos dos!”.

Los detalles de la boda de Cinthia Fernández. Fiel a su estilo directo y siempre atenta al bolsillo, la ex de Matías Defederico no perdió el tiempo y pidió a los gritos "dos canjes de fiesta", despertando las risas de todo el equipo.

Aunque el romance se oficializó en julio de 2024, la modelo aclaró que sus planes de boda no son algo improvisado. Ante el intento de María Fernanda Callejón de catalogar la noticia como una primicia absoluta, Fernández la frenó en seco recordándole que su compromiso es un hecho desde el año pasado.

Cinthia Fernández y su futuro esposo, Roberto Castillo Foto: Instagram @cinthia_fernandez_ Cinthia Fernández y su futuro esposo, Roberto Castillo. Foto: Instagram @cinthia_fernandez_ Con el humor ácido que la caracteriza, lanzó una advertencia para sus colegas que dejó a más de uno recalculando: “No sé si voy a invitar a todos”, disparó entre risas.