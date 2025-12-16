En medio de la polémica, salió a la luz un impactante secreto del casamiento de Adrián Suar y Araceli González: "Suar era..."

Luego del episodio de Araceli González en La noche de Mirtha, Marcela Tauro sorprendió en Infama al contar un dato sobre la relación de los actores.

El llanto de Araceli González durante su paso por la mesa de Mirtha Legrand volvió a poner el foco en un capítulo incómodo de su vida personal. A partir de ese momento, resurgió con fuerza un viejo rumor que involucra a Adrián Suar y que apunta a una presunta infidelidad durante el matrimonio que compartieron, incluso en el propio día de su casamiento.

Según aseguró Marcela Tauro en Infama, se trataría de una historia que circuló durante años en el ambiente artístico y que muchos conocían, aunque nunca se habló públicamente del tema.

Araceli González La actriz rompió en llanto cuando se refirió a Adrián Suar en La noche de Mirtha. Captura de video El Trece "Había una invitada que sé que todos comentaban que estaba con él", afirmó la conductora al aire sobre el día del casamiento de González y Suar. "Nos hacíamos los boludos todos", añadió la periodista. De acuerdo con su relato, se trataría de "una actriz seria, del estilo de Araceli", que en la actualidad estaría casada con otra persona.

Lejos de presentar el hecho como algo aislado, Tauro sugirió que la relación ya venía atravesada por fuertes tensiones. "Ella ya sospechaba, lo vigilaba, le revisaba todo. Suar era bravísimo en esos años", sostuvo la comunicadora.

Esto es lo que dijo Marcela Tauro en Infama sobre Araceli González y Adrián Suar Marcela Tauro Reveló Que Adrián Suar Le Era Infiel A Araceli González En aquel entonces, Suar se encontraba en pleno ascenso, consolidado como una de las figuras más influyentes de la televisión argentina gracias a Pol-Ka. Mientras hacia afuera se mostraba una imagen de felicidad y éxito, puertas adentro, según estas versiones, la situación era mucho más compleja.