Yanina Latorre lanzó una teoría explosiva sobre el llanto de Araceli González: "Queda como un bolu..."

Luego de que la actriz rompiera en llanto al hablar de Adrián Suar, Latorre analizó la situación y lanzó una teoría sin filtros.

Yanina Latorre opinó en Sálvese Quien Pueda del llanto de Araceli González en La noche de Mirtha.

El llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand cuando habló sobre su relación con Adrián Suar continúa generando comentarios en los medios. La actriz aclaró que había pedido a la producción que esa parte no se emitiera, pero su solicitud no fue atendida.

Mientras que este lunes, en Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre compartió su particular interpretación de lo ocurrido.

Araceli González La actriz no pudo contener las lágrimas cuando habló de Adrián Suar. Foto: captura de video / El Trece. "Ella pudo haber soltado pero hay una herida abierta, y el problema es que, al llorar tanto, quien queda como un bol... es Mazzei, su pareja", comenzó diciendo la conductora del programa.

"Digamos la verdad, aunque él ahora me llame enojado. Parece que estuviera en pareja infeliz, porque lloró sola y habla con una añoranza de esos años. Con Suar eran un matrimonio icónico, todos los amábamos", aseguró la periodista.