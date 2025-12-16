Yanina Latorre lanzó una teoría explosiva sobre el llanto de Araceli González: "Queda como un bolu..."
Luego de que la actriz rompiera en llanto al hablar de Adrián Suar, Latorre analizó la situación y lanzó una teoría sin filtros.
El llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand cuando habló sobre su relación con Adrián Suar continúa generando comentarios en los medios. La actriz aclaró que había pedido a la producción que esa parte no se emitiera, pero su solicitud no fue atendida.
Mientras que este lunes, en Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre compartió su particular interpretación de lo ocurrido.
"Ella pudo haber soltado pero hay una herida abierta, y el problema es que, al llorar tanto, quien queda como un bol... es Mazzei, su pareja", comenzó diciendo la conductora del programa.
"Digamos la verdad, aunque él ahora me llame enojado. Parece que estuviera en pareja infeliz, porque lloró sola y habla con una añoranza de esos años. Con Suar eran un matrimonio icónico, todos los amábamos", aseguró la periodista.
"Y lo de la división de bienes, ella lo contó hace unos años en Los Ángeles de la Mañana. Y en este caso no es que Mirtha la hizo llorar con una pregunta, ella sola tiene como muy abierto. Para mí nunca terminó de cerrar la herida porque, evidentemente, sufrió un montón. Ella encima odia a Griselda Sicliani", añadió Latorre.