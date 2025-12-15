El dardo de Viviana Canosa para Adrián Suar tras el llanto de Araceli González en el programa de Mirtha Legrand

Viviana Canosa deslizó este lunes una chicana para Adrián Suar , en alusión al comentado momento que protagonizó Araceli González al romper en llanto al hablar en el ciclo de Mirtha Legrand sobre su separación del gerente de programación de eltrece.

La conductora de El bulo de Viviana (Carnaval Stream) se refirió al pedido de González de que corten de la edición de la cena televisiva de Legrand el instante en que se quebró al referirse a Suar , y al analizar el tema con sus compañeros, Canosa se despachó con un filoso comentario vinculado con su exjefe.

En el envío de streaming, Damián Rojo remarcó que La noche de Mirtha (eltrece) se graba los viernes y se emite los sábados, por lo cual podrían haber evitado que el lacrimógeno momento saliera al aire. "Qué hacés si tu invitado te pide que cortes algo? A mí una vez me pidieron que cortara, y yo lo corté", confesó Viviana Canosa .

Acto seguido, la periodista aclaró: "No estoy hablando de política, porque si fuera político, no te lo corto ni en pedo y te lo dejo. Pero si una persona está sufriendo, se pone muy mal y se angustia, le decís 'bueno, te lo saco'".

Por su parte, Mauro Fulco aseguró que no es del todo cierto que Araceli González le haya pedido a la producción de Mirtha Legrand que evitaran reproducir el momento de sus lágrimas al hablar de Adrián Suar . "Quiso hacer alguna gestión", comentó el comunicador sobre la actitud de la modelo y empresaria.

Entonces,Canosa se despachó con un punzante dardo al deslizar entre risas: "¿Llamó a Suar? Ah no, no se hablan". Mientras que el periodista concluyó sobre lo que le explicaron desde el equipo de Legrand a González: "Algunas personas que la aconsejan bien, le dijeron 'no, ya está, no se hace eso, no podés pedir que se borre porque no lo van a borrar, es un programa de televisión'".

Con respecto a la chicana de Viviana Canosa para Adrián Suar por el momento de Araceli González en lo de Mirtha Legrand, si bien es sabido que la relación entre la modelo y su exmarido es nula desde hace tiempo, el comentario de regocijo de la periodista en dicha tensión; deja entrever un sabor a venganza por el final anticipado del ciclo que ella conducía en eltrece y fue dado de baja por determinación del gerente de programación del canal.