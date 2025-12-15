Adrián Suar blanqueó su nuevo romance en un exclusivo destino europeo: a qué lugar viajó

El productor finalmente confirmó a su nueva pareja en sus redes sociales y se mostró muy feliz.

El nombre de Adrián Suar volvió a estar en los principales portales y programas que cubren el espectáculo de nuestro país. Es que Araceli González, con quien tuvo a su hijo, visitó a Mirtha Legrand y recordó entre lágrimas la relación que tuvo con el productor.

"Es un hombre que amé con toda mi alma", expresó la actriz respecto al recuerdo del romance que vivió con Suar. Lo cierto es que a tan solo dos días de estas declaraciones, el directivo de El Trece decidió formalizar oficialmente su nueva relación amorosa.

El "Chueco" preparó las valijas y viajó a Europa, precisamente a Roma, donde finalmente blanqueó su relación con Rocío Robles. Meses atrás se confirmó que ambos estaban saliendo, aunque ninguno de los dos lo quiso reconocer ante los medios de comunicación.

Adrián Suar confirmó su nuevo romance en un exclusivo destino Captura de pantalla 2025-12-15 174611 Adrián Suar junto a Rocío Robles en Roma. Foto: Instagram / @elchuecosuar. Finalmente, y como si fuera una escena de película, Adrián Suar subió una postal junto a Rocío en el emblemático Coliseo Romano. Fiel a su estilo y en tono de broma escribió: "¿Cuándo termina la construcción?".