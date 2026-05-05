Araceli González explotó y humilló a una famosa periodista: "Pensamiento retrógrado"

En Instagram, se compartió un fragmento de la nota que le hizo una reconocida periodista a Florencia Torrente y González saltó al cruce.

Un comentario en una entrevista desató un fuerte cruce que terminó con una respuesta pública sin filtros. Todo se originó tras una charla de Florencia Torrente con la periodista Myriam Bunin, que no cayó bien en su entorno.

Durante un adelanto del programa Con Estilo, Bunin lanzó: "Es bravísima tu madre. No puede pasar por desapercibida en ningún lugar. Me imagino que no. Entonces, como tiene un pensamiento, y como pensamiento una voz, vos sabías que en cualquier momento siempre iba a venir un titular o algo".

Florencia Torrente Florencia Torrente, hija de Araceli. Instagram Ftorrente.

AAnte eso, Torrente respondió con cautela y destacó el vínculo con su mamá. Aseguró que fue "muy cuidada y respetada" durante su crianza y trató de evitar polémicas al referirse a su forma de ser.

Pero quien sí salió al cruce fue Araceli González. A través de Instagram, la actriz apuntó directo contra la periodista con un mensaje contundente: "¡Vos no vas a pasar desapercibida por tu comentario! Alguien No pasa desapercibido en algún lugar cuando tiene dignidad, cuando no se calla y cuando eligen las batallas. Su comentario realmente deja mucho que desear. Por suerte, mi hija siempre fue y será una persona amada y respetada y sabe de la importancia que es elegir calidad de vida desde nuestra propia decisión y defendiendo nuestros derechos como simples mujeres en la vida".