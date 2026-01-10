La revancha perfecta de Araceli González tras romper en llanto por Adrián Suar en televisión

Dieron a conocer una muy buena noticia para la actriz, tras la enorme repercusión que generó el momento en que se quebró frente a cámaras al hablar sobre su expareja.

Hace un mes, Araceli González sorprendió a todos al romper en llanto en televisión al referirse a su separación de Adrián Suar, especificando que hoy tiene un nulo contacto con el gerente de programación de eltrece. Y ahora, trascendió una noticia que sin dudas constituye una gran oportunidad para la artista, que en los ultimos años ha estado alejada de la pantalla chica.

Recordemos que González se quebró en el programa de Mirtha Legrand cuando la diva le consultó sobre su actual vínculo con Suar. “Con Adrián, te lo digo y con mucha tristeza, no me llevo, pero no por una elección mía. Hay veces que las partes eligen que sean así los vínculos cuando se terminan... A veces no se puede, yo sé que Adrián es un hombre muy poderoso en la televisión, y a veces no es todo lo bueno lo que te rodea, entonces es muy difícil dosificar con quién te quedás y con quién no”, comenzó la invitada en la mesa televisiva de la diva.

Luego, Araceli González precisó sobre las prioridades de Adrián Suar: “Yo no fui la elegida, pero creo que está bien. Él es un hombre muy talentoso, es un hombre que apostó y cambió la televisión argentina".

El momento en que Araceli González se quebró en televisión al hablar sobre Adrián Suar Araceli González rompió en llanto al recordar su relación con Adrián Suar: "Es un hombre que..." Un poco más adelante, González enfatizó sobre Suar: "Yo solté, trabajé mucho soltar, es un hombre al que amé con toda mi alma, y tuve que soltar". En ese instante, la artista se quebró y ese recorte cobró gran repercusión en los medios y las redes sociales.

Y ahora, la periodista Laura Ubfal reveló una excelente noticia sobre el futuro laboral de Araceli. "La TV Pública quiere una conductora para la tarde. Un nombre que circulaba era el de Denise Dumas, que ya estuvo cómo le fue bien e hizo un lindo programa, pero ahora está en América".