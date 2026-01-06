Nuevo papelón en el rating para eltrece: su programa más visto fue una enésima repetición

A pesar de que el canal del solcito este lunes renovó parte de su grilla con el estreno de dos programas, el resultado de las mediciones dejó en el primer lugar de la señal a una serie de hace casi 70 años.

Con grilla renovada, eltrece comenzó el año con un nuevo revés en el rating en el primer lunes de 2026. El canal del solcito estrenó dos propuestas, pero su programa más visto fue un capítulo de una serie de hace casi 70 años, que la señal está repitiendo por enésima vez.

Por un lado, en el inicio de la semana, a las 14:45, eltrece lanzó el debut de La cocina rebelde, ciclo que conduce Jimena Monteverde y que arrancó con un promedio de 3.1 puntos de rating, quedando en segundo lugar de su franja horaria, detrás de Cortá por Lozano (Telefe); que conquistó 5.8 puntos.

Un poco más tarde, a las 18:45, eltrece presentó una nueva temporada de The Balls, bajo el liderazgo de Benjamín Vicuña y con una medición de 3.0 puntos de rating, marca con la que el envío se ubicó segundo en su segmento, debajo de la telenovela La traición (Telefe); que logró 6.3 puntos.

En el top 3 de lo más visto en eltrece este lunes, El Zorro se posicionó en el primer lugar con 3.8 puntos de rating, seguido de Telenoche y Mediodía Noticas en el segundo y tercer puesto, con 3.7 y 3.6 respectivamente. Mientras que en Telefe, los tres programas más vistos fueron: MasterChef Celebrity: gala de eliminación I, MasterChef Celebrity: gala de eliminación II y Pasapalabra. Estos programas consiguieron promedios de 11.3, 9.2 y 7.6 puntos de rating; números que superan ampliamente a los de los más seguidos del canal del solcito.