¿TN o C5N? El canal de noticias que dominó el rating durante todo 2025

Si bien TN y C5N se sacaron chispas por el rating durante todo 2025, hubo un claro ganador en la contienda de las mediciones de cada mes, considerando la totalidad de la temporada de enero a diciembre. Además, otro canal de noticias dio la sorpresa al instalarse en el tercer lugar, desplazando a una señal que venía ocupando tal posición en 2024.

Según los datos aportados por Kantar Ibope, en la franja que va de 7 a 24 de lunes a domingos, TN se impuso en la totalidad de 2025 sobre su mayor contrincante, C5N .

El promedio anual obtenido por TN fue de 2.40 puntos de rating , mientras que C5N alcanzó 1.91, por lo cual hubo una diferencia de casi medio punto en la marca que alcanzaron ambos canales durante toda la temporada.

En la tercera ubicación, A24 sorprendió al conquistar un rating promedio de 1.21 durante 2025, superando a LN+ que consiguió 1.08, número con el que este año cayó del tercer al cuarto puesto. Cerrando el top 5 de las señales de noticias más vistas de enero a diciembre, Crónica quedó en la quinta ubicación con 1.05.

Además, TN triunfó también en el acumulado de espectadores que siguieron los contenidos del canal a través de YouTube, con un promedio de 51.697 espectadores conectados en tiempo real, versus los 20.715 que logró de media C5N .

La publicación con la que TN anunció el resultado de su triunfo en el promedio de rating de 2025.

Entre los acontecimientos del año que concentraron los mejores resultados en el rating, tanto para TN como para C5N, se destaca el momento en que el papa León XIV resultó electo como sucesor de Francisco, mientras que las instancias sobre la detención de Cristina Fernández de Kirchner también acapararon las mediciones de las señales rivales. Respecto a los hechos políticos que consiguieron un alto seguimiento en 2025, se resaltan las elecciones en la provincia de Buenos Aires y las Legislativas de octubre a nivel nacional.

Entre los temas que impactaron al oficialismo durante el año pasado, C5N capitalizó su rating con escándalos como el de Libra y Andis, episodios que impactaron en la más alta cúpula del gobierno de Javier Milei.