El mundo de la televisión se mueve constantemente y las figuras que hay en los principales canales son parte de ese movimiento. En las últimas horas, Carlos Monti reveló una información bomba sobre una experiodista de TN que ya tendría nuevo destino.

Todo comenzó cuando el conductor de la TV Pública se encontraba repasando la terna a mejor cronista y allí aparecía el nombre de Cecilia Insinga. La comunicadora dejó Todo Noticias luego de años en el canal y desembarcaría en LN+ .

"Tengo una información de Insinga que es... Si lo cuento, se va a armar un despelote" , comenzó diciendo Carlos Monti sobre el futuro laboral y luego aclaró que la contactaron de La Nación+.

Afirman que una exfigura de TN desembarcaría en LN+: de quién se trata

"Le ofrecieron conducir la primera o la segunda mañana. Me van a matar, pero yo tengo la obligación de contarlo", sentenció el periodista y también dejó en claro que haría dúo con Robertito Funes Ugarte.

Captura de pantalla 2026-04-30 184628 Cecilia Insinga, la exfigura de TN que llegaría a LN+ según Carlos Monti. Instagram Ceciliainsinga.

Si bien esta información salió a la luz, resta la confirmación oficial por parte de la protagonista o del propio canal de noticias. Cecilia mantiene silencio tras los dichos de Carlos Monti sobre su llegada a LN+.