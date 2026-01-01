El aplastante triunfo de Telefe en el rating de 2025 y la gran sorpresa de canal América

Por sexto año consecutivo, el canal de las pelotas dominó ampliamente las mediciones, mientras que la señal de aire del Grupo América se impuso sobre su clásico contrincante.

Telefe tuvo otro año por lo alto en el rating. Foto: captura de video Telefe.

Una vez más, Telefe arrasó en el promedio anual de rating de la televisión abierta argentina, consagrándose como gran vencedor por sexta temporada consecutiva. Más allá del aplastante liderazgo de la señal de las pelotas, canal América dio una gran sorpresa en 2025 al desbancar del tercer puesto a su más firme competidor.

Considerando los promedios que aportó Kantar Ibope Media y compiló television.com.ar, Telefe conquistó una media de 6.9 puntos de rating de lunes a domingo, imponiéndose sobre su mayor rival, eltrece, que consiguió 3.8. Entre los programas más elegidos en la pantalla ganadora se destacaron las versiones locales de formatos internacionales como Gran Hermano, La Voz y MasterChef Celebrity. Mientras que en eltrece consiguieron buenos resultados ciclos de autoría propia como Buenas noches familia, Ahora caigo y Otro día perdido.

Por otro lado, hay que destacar que durante 2025 Telefe ganó el rating de las tres franjas diarias, mañana, tarde y noche. En tanto que eltrece lo secundó en cada segmento del día, pero siempre a una considerable distancia en las mediciones.

Telefe ganó el rating en 2025 y canal América desbancó a su mayor rival masterchef wanda nara MasterChef Celebrity, uno de los formatos internacionales que fortalecen el rating de Telefe. Captura de video Telefe En las jornadas dominantes en el rating, es decir de lunes a viernes, Telefe cosechó un promedio de 7.5 puntos de rating, seguido por eltrece con 3.9, canal América con 2.4 y El Nueve con 2.0.

La novedad en los resultados del promedio de audiencia del año la dio canal América, que a diferencia de 2024 en que quedó en cuarto lugar, ahora trepó a la tercera posición imponiéndose sobre El Nueve. Concretamente, con una media de 2.0 puntos de rating, le ganó la pulseada a su habitual contrincante, que obtuvo 1.6.