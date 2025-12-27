El sorpresivo batacazo de Mario Pergolini en el rating tras la finalización de su programa

En la primera semana con compilados de lo mejor de la primera temporada del ciclo encabezado por el icónico conductor, Otro día perdido: la historia se posicionó entre lo más visto en eltrece durante una jornada muy difícil para la televisión abierta.

Si bien Mario Pergolini concluyó la primera temporada de su programa Otro día perdido (eltrece) el viernes 19 de diciembre, su presencia en la pantalla chica no se ha apagado ya que el canal del solcito está reprogramando compactos con lo mejor del ciclo, de lunes a viernes a partir de las 23; y el resultado en el rating de las repeticiones dio su primera sorpresa en esta semana.

En un repaso por las mediciones que conquistó Pergolini entre el 15 y el 19 de diciembre, es decir en los últimos con su late night show en el aire, y junto a variopintas celebridades como Ángela Leiva, Agustina Cherri, Esteban Lamothe, Chano Moreno Charpentier y Catherine Fulop; Otro día perdido cosechó promedios de 4.6, 4.3, 4.0, 3.8 y 4.4 puntos de rating respectivamente en cada una de esas noches.

Como era de esperarse, esta semana no se replicaron esos notables números, pero la recopilación de grandes momentos del programa de Mario Pergolini está dando buenos frutos en el rating dentro de los parámetros esperables para una reprogramación. El lunes 22 de diciembre, tras la penúltima emisión de Buenas noches familia (eltrece), Otro día perdido: la historia compartió momentos inéditos de los ensayos previos al debut del ciclo, con el paso de figuras como Christian Sancho, Celeste Muriega, Nacho Elizalde y La Mosca.

Mario Pergolini, rendidor en el rating con lo mejor de Otro día perdido La sorpresa de Mario Pergolini en el rating tras la finalización de Otro día perdido El martes 23 de diciembre, con el buen piso de rating que dejó el final del ciclo de Guido Kaczka, el envío de Pergolini repitió los instantes más destacados de las visitas de celebridades como Cazzu, Moria Casán y Eduardo Feinmann. El miércoles 24, coincidiendo con la Nochebuena, no hubo compilado del ciclo, pero el jueves 25 de diciembre, en plena Navidad, y con una televisión abierta con magras marcas de audiencia, Otro día perdido: la historia logró ubicarse entre las tres propuestas más vistas en eltrece. Con un compacto que repasó lo mejor de las visitas de Darío Barassi, Dalma Maradona, Lucas Rodríguez y Tiago PZK, el programa sorprendió al promediar 2.6 puntos de rating, quedando por poca diferencia debajo de la película Tropa de héroes y de Telenoche; que en la jornada navideña lograron mediciones de 2.9 y 3.0 en el canal del solcito.