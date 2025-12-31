Florencia de la V fue durísima con Mirtha Legrand y recordó una polémica que marcó su año: "Del chofer no..."

La mediática cerró el año en LAM y cuando fue consultada por la diva de la televisión, no dudó en expresar su fuerte opinión. ¿Qué dijo la conductora?.

El año se termina y junto a él, llegan los balances, despedidas y reflexiones. En el mundo del espectáculo no faltaron los comentarios y las fuertes críticas entre los personajes de la farándula. Quien sorprendió al aparecer y dar su humilde opinión fue Florencia de la V hacia nada más y nada menos que la diva, Mirtha Legrand.

Con casi 99 años, la reina de la televisión continúa dando trayectoria y momentos que no pasan desapercibidos, aunque el 2025 la dejó pegada a una fuerte polémica relacionada a su exchofer y una relación laboral marcada por fuertes irregularidades, falta de pagos y aportes, entre otros problemas.

En las últimas horas, la morocha decidió hablar y poner en alto un pensamiento que quizás es frecuente en la cabeza de muchos famosos. A continuación, las palabras de Flor de la V en LAM (América TV).

Durante un móvil para el programa de la noche, la conductora se mostró contenta ante su regreso al Canal Nueve tras 25 años de probar por otros caminos. Aunque ese no es el único cambio, la presentadora regresará al teatro con una propuesta "candente". En sus 50 años, se muestra plena en un gran presente laboral.

Luego de ser consultada por su vida, hubo una pregunta que no pudo ser esquivada. ¿Mirtha Legrand se banca las críticas?. Ante esto, de la V habló: "No le gusta que le pregunten cosas, por ejemplo lo del chofer no habló, no se habla, no le podés preguntar":