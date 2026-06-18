Único detenido y pistas sobre otros sospechosos: que se sabe del femicidio de Dulce en Misiones

La investigación por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años hallada sin vida en Eldorado, Misiones, continúa con un único detenido y nuevas medidas de prueba. En una entrevista con MDZ, el abogado querellante Marcos Padhila sostuvo que existen elementos que vinculan al imputado con el crimen y no descartó la participación de otras personas.

La investigación la lleva adelante el Juzgado de Instrucción N.º 1, a cargo de la jueza María Laura Rodríguez, con un solo único detenido : Mario Alberto Young, de 46 años , defendido por la defensora oficial Ana María Mayerhoffer. La familia de la víctima contrató como querellante al abogado Marcos Padhila. “El detenido reconoce que tuvo relaciones sexuales a cambio de una contraprestación en dinero con la adolescente en dos oportunidades”.

Para Padhila, el imputado o fue el autor material del hecho o participó en forma intelectual. “Alguna de las dos participaciones tuvo”. Young, que trabajaba de remisero, estuvo detenido cuatro años por narcotráfico. “Estaba vinculado con la venta de pedra, que vendía cuando trabajaba de remisero en el turno noche”, dijo el abogado querellante.

La víctima fue encontrada muerta el 28 de mayo pasado en una obra en construcción , dentro de una cámara séptica, en el barrio El Tucán del kilómetro cuatro. Al parecer, había fallecido unos cuantos días antes. Esta obra en construcción se encuentra a pocas cuadras del domicilio del imputado , ubicado en el barrio 20 de Junio, kilómetro cuatro. En tanto que la casa del detenido se ubica a pocas cuadras del domicilio de la víctima, ubicado en el barrio Avanti, kilómetro tres.

-¿En qué estado judicial se encuentra la causa por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia? -La causa está avanzando como otra causa, tiene un impulso un poquito más grande por el hecho de que es mucho más reprochable lo que pasó. Entonces hay un estímulo para avanzar un poquito más rápido. En este momento, lo que hay es que recién se pidieron turnos para lo que sería el ADN de todos los elementos secuestrados y, por supuesto, de los elementos adquiridos en el cuerpo de Dulce María Beatriz (17), como en el cuerpo del imputado Mario Alberto Young (46 años), que es el único detenido. Él se prestó de manera voluntaria para que tomen las muestras. “El imputado y la víctima tenían una relación sentimental”.

-¿Qué puede probar una muestra de ADN?

-Él dio la autorización para que le tomen muestras para cotejar en una pericia de ADN.

-¿Qué relación se presume que tenía el imputado con la víctima?

-Por supuesto que él niega algún tipo de relación afectuosa o relación de noviazgo. Pero sí reconoce que tuvo relaciones sexuales a cambio de una contraprestación en dinero con la adolescente en dos oportunidades.

-¿Cómo se llegó a la detención del imputado?

-Por las testimoniales, gracias a ello se llegó a la detención de Mario Alberto Young. Más allá de que él tiene una pareja oficial, si se quiere decir de alguna manera, hay varias declaraciones que lo colocan a él y a ella (por Dulce María Beatriz) como que eran una parejita. Probablemente ella sentía amor y él la tenía para la joda. El imputado se encuadra en el inciso 1 del artículo 80 del Código Penal, que es femicidio. El inciso 1 expresa, justamente, que uno de los agravantes es cuando existe algún tipo de relación.

-Supongamos que el detenido no cometió el asesinato. ¿También podría estar imputado por abuso sexual de una menor?

-Sí, por supuesto, porque no hay manera de encubrirse diciendo: “Yo no sabía que ella era menor”, porque vos le mirás a la nena y realmente te das cuenta de que era menor. Aparte de ello, tenía algún tipo de discapacidad. Yo todavía no he adquirido algún tipo de certificado, pero sé que existe porque la nena terminó el año pasado el primario en la escuela del Centro de Día de la Municipalidad de Eldorado. Las personas que van al Centro de Día tienen algún tipo de discapacidad cognitiva. La familia, dentro de todas sus carencias, ni siquiera hizo alguna vez el trámite para obtener una pensión por discapacidad.

-Usted me dijo que está certificado que la adolescente mantuvo relaciones sexuales con el imputado. ¿Estaba embarazada? Le consulto porque fuentes judiciales me aseguraron que en el cuerpo se le habría encontrado yuyos y orégano, esos productos que dan las matronas para abortar...

-Aún no se determinó. Es una hipótesis que se maneja. Hasta que no tengamos una prueba objetiva que realmente lo demuestre, es una hipótesis, pero es una hipótesis tan fuerte que, cuando se hizo el allanamiento en la casa del imputado, se secuestró orégano, al parecer japonés, el que supuestamente las matronas hacen ingerir a las mujeres embarazadas por producir el aborto.

-Lilian Maciel, madre de la adolescente, me dijo que al lado del cuerpo se encontró, por ejemplo, una campera celeste que no era de la adolescente y que la ropa no estaba mojada por el rocío de la madrugada...

-No puedo precisar el tema de la campera. Con respecto a la ropa, puede no haber estado mojada porque se encontraba dentro de la cámara séptica, al parecer sin alcance del rocío.

-Trascendió la presencia de una mujer, supuestamente la novia del imputado...

-Una señora se acercó a mi oficina hace unas semanas. Me dijo: “Marcos, tengo un trabajo, es un detenido”. Yo a la señora la conocía porque fue clienta mía. Yo no sabía que ella estaba involucrada con el detenido. Le pregunto y me contesta que “sí”. Yo le respondo que no voy a poder agarrar el caso porque yo estoy en la defensa de la familia de la víctima. Pero, a la vez, hay otra mujer de nombre Alicia, presunta esposa del imputado. Esta mujer, Alicia, es la que le habría dicho al detenido: “Te fuiste de mambo, mandaste matar a la nena porque estaba embarazada”. Por eso estoy completamente seguro de que existen otros responsables.

-¿Usted está convencido de que el remisero la mató?

-No sé si de manera material, pero estoy convencido de que, por lo menos, es responsable. Por ejemplo, la tela que encontraron en el cuello de la víctima es similar a la que hallaron en la casa del detenido, en el auto del imputado, dentro del motor, al lado de la batería.

-¿El imputado tuvo alguna causa anterior parecida?

-No, solo por narcotráfico. Al parecer, por narcomenudeo. Yo insisto en que este caso tiene una trama importante, las palabras más feas que puede haber en una sociedad están en esta causa: prostitución, proxenetismo y narcotráfico. Hay un testigo que dijo que Mario Alberto Young vendía pedra en sus horarios nocturnos de remisero. Hay otro testigo que habla de que la nena era prostituta, que el imputado era un cliente de la nena e, inclusive, hay un testigo que a esta mujer que yo te comenté que me vino a ver, que se hizo pasar por su pareja oficial, la señala como la proxeneta de la nena, que la vendía y cobraba la guita y no le daba un peso a la nena.

-Pareciera que se está investigando a la víctima y no al supuesto autor del asesinato...

-Tal cual.

-Pareciera que hay que justificar por qué Dulce María Beatriz está muerta...

-Sí. Es cierto.

-¿Usted tiene más testigos?, se habla de una cámara que habría filmado el ingreso y el egreso del remisero de un taller mecánico...

-No se encontró nada, pero le aseguro que noche por medio se juntaban y tenían sexo, entre otros con la adolescente fallecida. Hacían joda, consumían estupefacientes, insisto, hacían fiestas con chicas.

-¿Cómo sigue la causa desde la querella?

-Voy a pedir primero la ampliación de testimonios porque estoy convencido de que acá van a aparecer cuanto menos encubridores o simuladores o alguien que haya defendido o querido tapar el camino de lo que hizo el imputado, porque desde que la nena desapareció hasta que la encontraron pasaron 11 días, o sea, pasó de todo. Voy a pedir una serie de cámaras que no están pedidas dentro del expediente por testimoniales.

-¿Presentará una denuncia contra la Policía de la Mujer por incumplimiento de los deberes de funcionario público ante la denuncia de la mamá, que no le quisieron tomar la denuncia por la desaparición de su hija?

-Sí. La mamá me contó que en la Policía de la Mujer le dijeron: “No, acá usted no puede venir porque, por una cuestión de jurisdicción, le corresponde ir a la Seccional Segunda”. Y la madre, sin un peso en el bolsillo, con todo tipo de carencias intelectuales, de salud y todo lo demás, decidió empezar a realizar la búsqueda de su hija entre la familia y vecinos. Hasta que el 27 de mayo recién fue a hacer la denuncia y se la tomaron en la Comisaría de la Mujer, y el 28 de mayo apareció la nena muerta, ya con 8 días de fallecida.