Manejaba sin casco, lo frenaron y descubrieron que circulaba en una motocicleta robada

El procedimiento se originó cuando efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta. En mediod de la inspección del rodado, notaron que el vehículo era robado.

El conductor de la motocicleta fue detenido tras comprobarse que el vehículo había sido robado.

Un joven de 22 años fue detenido durante la madrugada en Maipú luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta que había sido robada momentos antes. Mientras los efectivos realizaban la inspección el rodado, al lugar llegaron lod propietarios del vehículo robado.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se desarrolló pasada la 1 en inmediaciones de calles Oceanía y Dique Los Molinos, cuando efectivos de la Unidad Motorizada observaron que el conductor de una motocicleta circulaba sin casco de seguridad.

Aparecieron los dueños del rodado Ante esa situación, los uniformados detuvieron la marcha del rodado para realizar un control de rutina y verificar la documentación correspondiente.

Mientras se llevaban adelante las actuaciones, se presentó en el lugar un joven junto a otra persona y manifestó que instantes antes había sido víctima del robo de una motocicleta Yamaha FZ 150 cc.