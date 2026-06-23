Delincuentes armados asaltaron una carnicería y escaparon con dinero, celulares y mercadería

Los delincuentes amenazaron a los trabajadores con un arma de fuego y se apoderaron de la caja registradora, teléfonos celulares y mercadería.

Los delincuentes escaparon con los elementos robados tras cometer el asalto en la carnicería. (foto ilustrativa).

La Policía investiga un robo agravado ocurrido durante la noche del lunes en una carnicería de Rodeo de la Cruz, donde dos delincuentes armados redujeron a los empleados y escaparon con dinero, teléfonos celulares y mercadería antes de la llegada de los uniformados.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 20 en un comercio ubicado sobre calle Agustín Álvarez, a pocos metros de Godoy Cruz.

Amenazaron, robaron y escaparon Según la denuncia, los sospechosos ingresaron al local portando un arma de fuego y amenazaron a los trabajadores para exigirles la entrega de dinero y otros elementos de valor.

Tras apoderarse de la caja registradora con efectivo, dos teléfonos celulares y diversos productos del comercio, los autores escaparon del lugar antes de la llegada de la Policía.