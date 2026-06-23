Hallaron objetos en el Río de la Plata que podrían pertenecer a los pescadores desaparecidos

La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata sumó una nueva pista este lunes, cuando fueron encontrados una campera y un tanque de combustible flotando a 18 kilómetros de la costa. Los elementos podrían pertenecer a los hombres que desaparecieron el domingo 14 de junio tras salir a navegar desde la zona de Hudson .

Según se informó, los objetos deberán ser sometidos a un reconocimiento por parte de los familiares de los desaparecidos para determinar si efectivamente pertenecían a alguno de los integrantes del grupo.

Asimismo, la aparición de ambos elementos llevó a que las tareas de búsqueda comiencen a focalizarse en el sector donde fueron encontrados. En paralelo, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°4 Descentralizada de Berazategui coordinará con los familiares una inspección ocular para establecer si los objetos resultan relevantes para la investigación.

Hasta el momento, el operativo encabezado por la Prefectura Naval Argentina se desarrolla en distintos puntos de la costa bonaerense, incluyendo sectores de Ensenada, Berisso, Magdalena, la Bahía de Samborombón y el Partido de la Costa.

En una primera etapa, las autoridades desplegaron un bote semirrígido y una aeronave para rastrear la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Durante el fin de semana se sumaron además un buque guardacostas, motos de agua y nuevos botes semirrígidos para ampliar el área de búsqueda.

Desde que se reportó la desaparición, los equipos de rescate intentaron establecer contacto con los tripulantes mediante llamadas telefónicas y comunicaciones por radiofrecuencia VHF. Sin embargo, nunca obtuvieron respuesta.

Quiénes son los pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

En la embarcación viajaban Carlos Alberto Kovach, de 60 años; su hermano Claudio Alejandro Kovach, de 50; Damián Giubu, de 42; Diego Alejandro Boscardín, de 28; y Sebastián Romegialli.

Este lunes, Rodrigo Oviedo, hijastro de Claudio Kovach, aseguró que los cinco hombres tenían amplia experiencia en este tipo de actividades y que las salidas de pesca formaban parte de una rutina habitual.

“No eran para nada inexpertos”, afirmó. También destacó que contaban con elementos de seguridad y orientación para la navegación. “Tienen todo su equipo de pesca, tanto bengala, chaleco, todo”, señaló.

Oviedo explicó además que desconocía cuál era el destino exacto elegido para la jornada, ya que el grupo manejaba distintas alternativas para pescar en la zona.