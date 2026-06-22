Tenía pedido de captura, lo filmaron robando en una casa y fue detenido mientras escapaba por los techos

El sospechoso, de 29 años, tenía pedido de captura desde fines de mayo. Ahora quedó complicado por le robo de una bicicleta en Las Heras.

Un malviviente con pedido de captura fue detenido el último fin de semana por un robo en un domicilio de Las Heras. El sospechoso, de 29 años, quedó filmado mientras se llevaba una bicicleta y fue atrapado por vecinos. Sin embargo, logró escaparse, huyó por los techos y terminó cayendo en la casa de un vecino.

El caso tuvo lugar alrededor de las 8.30 del sábado luego de que policías de las Comisaría 43° se dirigieron hasta el barrio Altos del Oeste, ya que testigos dieron aviso sobre un sujeto rondando los techos en las viviendas de la manzana 6.

Una vez allí, los funcionarios entrevistaron a una mujer, de 48 años, quien relató que le robaron una bicicleta Top Mega rodado 29 negra con verde. Además, les mostró una filmación a través de su celular, en la cual se observaba a un maleante bajando del techo de una propiedad con el vehículo sustraído.

La detención del acusado por el robo Mediante esas imágenes, se alertó por frecuencia sobre la presencia del sospechoso con buzo rojo con capucha, chaleco negro y pantalón negro, por las inmediaciones y así se estableció que familiares y vecinos de la víctima lo interceptaron en la vía pública y lo tenían retenido sobre calle Río Diamante.

Sin embargo, antes de la llegada de los efectivos a ese lugar, el ladrón se escaubulló y nuevamente se dio a la fuga por los techos de las viviendas aledañas. Tras eso, descendió a uno de los inmuebles y se ocultó en el interior, pero los policías ingresaron con permiso del propietario y lo aprehendieron .