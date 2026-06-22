Amenazaba a sus padres y lo redujeron con una pistola taser: la insólita foto sonriendo tras su detención

El hombre, de 31 años, fue denunciado por sus padres, a quienes amenazó en medio de un violento episodio. Utilizaron una pistola taser para reducirlo.

Un hombre de 31 años tuvo que ser reducido con una pistola taser durante un violento episodio este último fin de semana en Las Heras. El sospechoso fue denunciado por sus padres, contra quienes habría soltado fuertes amenazas. Cuando policías llegaron a la escena, los confrontó y terminó tras las rejas.

La información policial señala que eran alrededor de las 20 del sábado cuando efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) fue desplazado hasta un domicilio de calle Victorino de la Plaza al 700, ya que allí se estaba produciendo un conflicto familiar.

Una vez en el lugar, un hombre de 57 años les aseguró a los policías que su hijo exhibía un comportamiento extremadamente agresivo hacia él y su esposa, madre del causante, a quienes había amenazado fuertemente.

Reducido con una pistola taser Durante la intervención, los funcionarios trataron de calmar al hijo de las víctimas, identificado como Martín Alexis Miguez Fernández, pero este no desistía de su actitud violenta y hasta llegó a confrontarlos.

Frente a eso, siguiendo con el protocolo para ese tipo de situaciones, le apuntaron con una pistola taser y el sospechoso trató de quitársela a uno de los policías. Acto seguido, fue inmovilizado con el arma de electrochoque y posteriormente lo ingresaron al microcalabozo de la movilidad.