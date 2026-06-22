Una denuncia anónima destapó dos kioscos de droga y terminó con dos detenidos en Godoy Cruz

Una investigación impulsada por una denuncia anónima permitió a la Policía Federal Argentina desarticular dos presuntos centros de venta de droga que operaban en Godoy Cruz y detener a una mujer señalada como responsable de la actividad ilegal.

El expediente se inició el 2 de febrero, cuando la Unidad de Inteligencia Criminal recibió un llamado telefónico que advertía sobre movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes en las inmediaciones de Plaza Sarmiento . A partir de esa información, efectivos de la División Unidad Operativa Federal ( DUOF ) Mendoza comenzaron una serie de tareas investigativas para verificar la denuncia.

Con el paso de las semanas, los pesquisas realizaron vigilancias encubiertas , seguimientos y distintos trabajos de inteligencia que permitieron confirmar que una de las viviendas investigadas era utilizada para la venta de drogas al menudeo.

Las averiguaciones también permitieron identificar a una mujer como presunta responsable de la maniobra y detectar un segundo inmueble que, según los investigadores, era utilizado para guardar las sustancias antes de su distribución.

Con los elementos reunidos durante la investigación, el Juzgado Federal de Mendoza ordenó la realización de allanamientos en dos domicilios ubicados sobre calles Pringles y Tiburcio Benegas.

Armamento, municiones y marihuana, secuestradas durante uno de los allanamientos realizados por efectivos a los domicilios sospechados de funcionar como kioskos de droga

Durante los procedimientos, los efectivos observaron la llegada de un hombre a uno de los inmuebles investigados. Según informaron fuentes del caso, el sujeto concretó una operación conocida en la jerga policial como "pasamanos", modalidad utilizada para la entrega rápida de estupefacientes. Tras esa maniobra, fue inmediatamente aprehendido.

En simultáneo, los investigadores detuvieron a la mujer que era objeto de la pesquisa y avanzaron con la requisa de las propiedades.

Drogas, armas y dinero bajo investigación

Como resultado de los allanamientos, la Policía Federal secuestró varias dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización, además de una balanza de precisión utilizada habitualmente para el fraccionamiento de sustancias.

También fueron incautadas dos armas de fuego un revólver y una pistola, un cargador, municiones de distintos calibres, un teléfono celular y documentación considerada de interés para la causa.

La mujer detenida quedó a disposición de la Justicia Federal, acusada de infringir la Ley 23.737 de estupefacientes, mientras los investigadores continúan analizando el material secuestrado para determinar si existen otras personas involucradas en la maniobra.