Golpe comando en Chubut: cayó un clan de ladrones tras balear a un camionero en un millonario robo

Capturan al Clan Durán tras un violento golpe de 43 millones de pesos en Chubut. El botín fue recuperado íntegramente y el chofer baleado permanece internado.

El clan de delincuentes fue detenido en Chubut tras robar y balear a un camionero.

La Policía del Chubut logró desarticular a un clan familiar de delincuentes tras un violento asalto comando ocurrido el pasado sábado en la Ruta Nacional 3. El hecho, que dejó a un camionero herido de bala, culminó con la recuperación total del botín y la captura de los sospechosos escondidos en una alcantarilla.

Todo comenzó a la altura de Pampa Salamanca, cerca de la localidad Camarones, cuando una camioneta Dodge RAM, sin patente, le cerró el paso a un camión de una empresa láctea de La Pampa. Allí, tres delincuentes armados descendieron del vehículo y, tras amenazar al conductor para que entregara la recaudación, le dispararon a quemarropa en el abdomen.

Tras herirlo, los atacantes obligaron a la víctima a subir a la camioneta mientras emprendían la fuga. Minutos después, lo abandonaron a él y al camión cerca del acceso norte a Comodoro Rivadavia para escapar a pie hacia una zona de campo.

Cómo cayó la banda Ante la alerta a la línea de emergencias 911, se desplegó un operativo que involucró a cerca de 100 efectivos, incluyendo grupos especiales como el GEOP e Infantería. La búsqueda, que se extendió por más de seis horas en terrenos complejos, fue apoyada por drones con cámaras térmicas y perros de la División Canes.

Fue un perro rastreador quien, tras obtener muestras de olor de la camioneta abandonada, guio a los efectivos a través de cerros hasta encontrar primero armas y prendas de vestir, y finalmente localizó a los tres sospechosos escondidos después de la medianoche.