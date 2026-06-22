Golpe comando en Chubut: cayó un clan de ladrones tras balear a un camionero en un millonario robo
Capturan al Clan Durán tras un violento golpe de 43 millones de pesos en Chubut. El botín fue recuperado íntegramente y el chofer baleado permanece internado.
La Policía del Chubut logró desarticular a un clan familiar de delincuentes tras un violento asalto comando ocurrido el pasado sábado en la Ruta Nacional 3. El hecho, que dejó a un camionero herido de bala, culminó con la recuperación total del botín y la captura de los sospechosos escondidos en una alcantarilla.
Todo comenzó a la altura de Pampa Salamanca, cerca de la localidad Camarones, cuando una camioneta Dodge RAM, sin patente, le cerró el paso a un camión de una empresa láctea de La Pampa. Allí, tres delincuentes armados descendieron del vehículo y, tras amenazar al conductor para que entregara la recaudación, le dispararon a quemarropa en el abdomen.
Tras herirlo, los atacantes obligaron a la víctima a subir a la camioneta mientras emprendían la fuga. Minutos después, lo abandonaron a él y al camión cerca del acceso norte a Comodoro Rivadavia para escapar a pie hacia una zona de campo.
Cómo cayó la banda
Ante la alerta a la línea de emergencias 911, se desplegó un operativo que involucró a cerca de 100 efectivos, incluyendo grupos especiales como el GEOP e Infantería. La búsqueda, que se extendió por más de seis horas en terrenos complejos, fue apoyada por drones con cámaras térmicas y perros de la División Canes.
Fue un perro rastreador quien, tras obtener muestras de olor de la camioneta abandonada, guio a los efectivos a través de cerros hasta encontrar primero armas y prendas de vestir, y finalmente localizó a los tres sospechosos escondidos después de la medianoche.
La policía logró recuperar más de $43 millones de pesos distribuidos en 95 fajos de efectivo. Además, se incautó una gran cantidad de armas como un fusil semiautomático calibre 7,62 x 39 mm, un subfusil M15 y varias pistolas calibre 9 milímetros y municiones.
El "Clan Durán" y la hipótesis del "dato"
Los detenidos fueron identificados como tres integrantes de la familia Durán: el padre y sus dos hijos. Según el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, los sospechosos poseen un amplio historial delictivo vinculado al narcotráfico y la venta de autos robados; incluso, uno de los hijos se encontraba prófugo por un homicidio previo.
Los investigadores sostienen la "cruda hipótesis" de que el ataque no fue al azar. Dado que no es habitual que un camión lácteo traslade sumas tan altas, las autoridades afirman que los delincuentes "tenían el dato" y que podrían formar parte de una organización criminal más amplia dedicada a planificar este tipo de golpes.
Por su parte, el camionero pampeano permanece internado con pronóstico reservado debido a la herida de bala en el estómago, mientras la Justicia continúa con las actuaciones para determinar las responsabilidades individuales de los detenidos.