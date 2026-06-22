Quién es Francisco Hauque: entre el video de Jesica Cirio, deudas de Piccirillo y la trama de corrupción SIRA

Francisco Hauque , empresario y financista, cobró notoriedad por encontrarse en el centro de una trama que combina operativos policiales falsos, deudas millonarias y denuncias de corrupción. Actualmente, mientras actúa como querellante y víctima en una causa por privación ilegítima de la libertad, es investigado por presuntas maniobras ilícitas con divisas.

El principal conflicto legal de Hauque comenzó en enero de 2025, cuando fue detenido junto a su pareja en un operativo policial "plantado" en el barrio de Recoleta. En dicho procedimiento, efectivos policiales colocaron más de un kilo de cocaína y un arma robada en su camioneta Audi Q8. Tras pasar once días detenido, la justicia anuló el operativo al comprobar que fue una maniobra coordinada para encarcelarlo ilegalmente.

Por este hecho, se encuentra procesado el financista Elías Piccirillo , quien habría pagado 51.000 dólares a policías para montar el operativo y así evitar que Hauque le reclamara una deuda millonaria.

Paralelamente, Hauque está bajo la mira del fiscal Franco Picardi en la denominada causa SIRA , que investiga una red de cobro de coimas para agilizar permisos de importación y el acceso a dólares oficiales. Se lo vincula con agencias de cambio como Atlántida Servicios Rosario y Surcambio, las cuales habrían operado volúmenes cercanos a los 55 millones de dólares . Hauque negó ser socio de estas entidades y afirmó ser un "perejil" en una estructura de poder mucho más amplia.

El vínculo de Hauque con el entorno de Jesica Cirio es indirecto pero clave en su disputa legal, ya que Piccirillo es el exmarido de la modelo y conductora . Según la investigación, el detenido intentó utilizar su influencia y recursos para sacar a Hauque de circulación mediante el operativo falso.

Hauque adelantó la existencia de un video donde la conductora —en la época en que estaba en pareja con el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde— mostró grandes cantidades de dólares en una de sus viviendas. Imágenes que salieron a la luz en los últimos días.

Según Hauque, este video era utilizado por Piccirillo como un "seguro" personal. Además, señaló que Piccirillo intentó impresionar en reuniones sociales mencionando su cercanía con figuras del poder político.

Justamente, tras la publicación de los videos este domingo, por orden del juez Luis Armella, se realizaron allanamientos en los domicilios de Jesica Cirio y de Elías Piccirillo con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que podrían resultar de interés para la investigación.

Los operativos estuvieron a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional y se llevaron adelante en un departamento ubicado en la zona de Palermo y en una vivienda de Banfield, donde Piccirillo cumple arresto domiciliario en el marco de otro expediente judicial.

Deudas, cheques rechazados y denuncias al Gobierno de Alberto Fernandez

El motor de la persecución contra Hauque sería una deuda monumental que Piccirillo mantenía con él. La justicia estima que existe una millonaria deuda que asciende a aproximadamente 6.000 millones de pesos. Por su parte, el propio Hauque declaró haberle prestado a Piccirillo sumas de entre 3 y 6 millones de dólares, dinero que este último se negaba a devolver.

Además, según el informe de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el empresario no registra deudas personales en el sistema financiero ni cheques rechazados en sus cuentas individuales. No obstante, el documento reveló irregularidades en su historial vinculadas a personas jurídicas: la firma XINERGIAS S.A., asociada a su registro, cuenta con dos cheques rechazados por falta de fondos emitidos a finales de 2022. Las cifras señaladas ascienden a un total de 302.000 pesos y figuran como impagas en los registros de la autoridad monetaria a la fecha de la consulta.

Más allá de su situación personal, Francisco Hauque denunció un esquema de corrupción masivo durante la gestión de Alberto Fernández, asegurando que el expresidente "estaba al tanto de todo" y participaba activamente en los negocios generados a través del sistema de importaciones.

En sus declaraciones, el financista involucró a otros exfuncionarios de alto rango como Miguel Ángel Pesce (expresidente del Banco Central), Matías Tombolini y Juan Pablo Biondi en las maniobras irregulares con las SIRA.

Como consecuencia de estas explosivas revelaciones, el empresario afirmó haber sido blanco de amenazas de muerte contra su familia, lo que lo llevó a contar con custodia policial y a considerar sus apariciones en televisión como una "póliza de seguro de vida" para garantizar su integridad.