De los dólares en el vestidor a las deudas bancarias: la realidad del patrimonio de Jesica Cirio

Tras los allanamientos que complicarían a la modelo, una investigación de MDZ revela la realidad financiera de Jesica Cirio: una millonaria deuda y el entramado detrás de su empresa personal.

La conductora se encuentra actualmente catalogada en "Situación 1" (normal), lo que demuestra que los movimientos de sus cuentas proceden a ser saldados de forma regular y sin atrasos graves frente a la entidad.

Los escandalosos videos filmados por la propia Jesica Cirio, en los que exhibía la fortuna en dólares que su expareja, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, guardaba en valijas y cajones de su vestidor, desataron un vendaval judicial. La Justicia Federal puso la lupa sobre estas imágenes, dando inicio a una ardua investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucra a la modelo, a Insaurralde y a su última pareja, el empresario Elías Piccirillo.

En las últimas horas, por orden del juez federal Luis Armella, efectivos de Gendarmería Nacional llevaron a cabo allanamientos simultáneos con el objetivo urgente de secuestrar teléfonos celulares, computadoras y dispositivos electrónicos clave. El resultado del operativo en la propiedad de la conductora sumó más presión al caso:

19.000 dólares en efectivo.

Armas de fuego (que estarían registradas a nombre de Piccirillo).

2 gramos de un polvo blanco no identificado, el cual ya fue derivado a laboratorios periciales para determinar su composición. Sin embargo, más allá del efectivo y los elementos hallados en el procedimiento, MDZ accedió a los registros financieros de la conductora, los cuales exponen una llamativa radiografía de su patrimonio actual.

Archivo La deuda activa de Jesica Cirio Según la información oficial cargada en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la conductora (registrada bajo su nombre completo como Cirio Jesica Wanda Judith) arrastra una deuda bancaria activa desde el año 2024.

El informe financiero revela que arrastra un pasivo con el Banco Galicia S.A. que, según la última actualización, asciende a $3.553.000 pesos. Si bien se trata de una cifra significativa, el historial de la cuenta demuestra que el verdadero techo de esta deuda se registró en noviembre de 2025, cuando el compromiso con la entidad bancaria alcanzó un pico máximo de $5.365.000 de pesos.