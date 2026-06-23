Intentó sustraer ropa de una vivienda y acabó detenido tras una persecución

El sospechoso utilizaba un elemento de fabricación casera para alcanzar ropa a través de una ventana. Intentó escapar, pero fue detenido tras una persecución.

El sujeto fue detenido por efectivos policiales tras una breve persecución. (Imagen ilustrativa).

Un hombre de 27 años fue detenido el mediodia del lunes en Godoy Cruz luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer prendas de vestir del interior de una vivienda ubicada en el barrio Los Horneros. El malviviente intentó darse a la fuga tras avistar a los efectivos policiales.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se produjo a las 12, cuando efectivos de la Unidad Motorizada realizaban patrullajes preventivos por la zona y advirtieron movimientos sospechosos en una propiedad.

Intentó escapar tras ser sorprendido Tal como indicó la reconstrucción del caso, el sujeto utilizaba un elemento de fabricación casera para alcanzar ropa que se encontraba dentro del inmueble a través de una ventana.

Al notar la presencia de los uniformados, el sospechoso intentó escapar corriendo, pero fue perseguido e interceptado a pocos metros del lugar.

Arma de fabricación casera utilizada por el detenido para sustraer cosas del interior de la vivienda. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el elemento que habría sido utilizado para cometer el ilícito y trasladaron al aprehendido a una dependencia policial.