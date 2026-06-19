Insólito: robó un paquete de galletas, escapó en colectivo y fue detenido tras un operativo en Maipú

Un hombre de 28 años terminó detenido la mañana de este jueves por el robo de un paquete de galletas en un comercio de Maipú . El sospechoso fue denunciado por empleados de una estación de servicio luego de abrir el producto dentro del local, negarse a pagarlo y escapar a bordo de un colectivo.

El llamativo episodio ocurrió cerca de las 9.40 en la tienda Full de la estación de servicio YPF ubicada en la intersección de calles Perito Moreno y Urquiza .

De acuerdo con la información policial, una cajera se comunicó con personal de la Subcomisaría Tropero Sosa para denunciar que un sujeto había ingresado al comercio, tomó un paquete de galletas Oreo , lo abrió y comenzó a consumirlo.

Cuando la empleada le exigió que abonara el producto, el hombre reaccionó de manera inesperada: le arrojó el paquete de galletas y salió corriendo del lugar.

Tras abandonar la estación de servicio, el sospechoso abordó un colectivo del Grupo 800 . Sin embargo, el rápido aviso a los uniformados y la escripción aportada por la empleada permitió desarrollar un inmediato patrullaje por la zona.

La búsqueda no se extendió demasiado. Luego de algunos minutos, los policías localizaron el micro circulando por el cruce de calles Tropero Sosa y Mendoza, a unos dos kilómetros del lugar donde ocurrió el hecho.

Al inspeccionar la unidad, encontraron en el interior al sospechoso, cuyas características coincidían con las aportadas por la denunciante. El hombre, identificado como Ezequiel Esteban Cuenca Riquelme, fue posteriormente trasladado a la sede policial.

Por disposición de una ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Maipú, se ordenó realizar el procedimiento de rigor, la recepción de la denuncia por parte de la víctima y que el sospechoso quedara tras las rejas hasta que se defina su situación procesal.