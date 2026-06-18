Forzaron la puerta de un comercio en ciudad y escaparon con dinero en efectivo y elementos de valor

La Policía investiga un robo ocurrido durante la madrugada en un comercio de Ciudad, donde delincuentes forzaron el ingreso al local y escaparon con dinero en efectivo y otros elementos de valor.

De acuerdo con información policial. el hecho ocurrió a la 1, cuando una alarma activada en un negocio ubicado sobre calle Paso de los Andes generó una alerta en el Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ).

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la puerta de ingreso había sido violentada y dieron aviso al propietario del establecimiento.

Una vez presente en el lugar, el comerciante verificó el faltante de una caja registradora que contenía dinero en efectivo y un teléfono celular .

Posteriormente, el análisis de los registros fílmicos permitió observar a un sujeto ingresando al comercio y llevándose los elementos sustraídos.

Durante un rastrillaje realizado en las inmediaciones, los policías hallaron la caja registradora abandonada y dañada.

En la causa interviene La Oficina Fiscal Ciudad, que dispuso de las medidas correspondientes para avanzar con el caso, así como la intervención de Policía Científica y personal de Investigaciones para avanzar en la identificación del autor.