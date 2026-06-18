Forzaron la puerta de un comercio en ciudad y escaparon con dinero en efectivo y elementos de valor
La alarma del comercio se activó durante la madrugada y alertó a la Policía. Los sujetos se llevaron una caja registradora con efectivo y un teléfono celular.
La Policía investiga un robo ocurrido durante la madrugada en un comercio de Ciudad, donde delincuentes forzaron el ingreso al local y escaparon con dinero en efectivo y otros elementos de valor.
De acuerdo con información policial. el hecho ocurrió a la 1, cuando una alarma activada en un negocio ubicado sobre calle Paso de los Andes generó una alerta en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO).
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la puerta de ingreso había sido violentada y dieron aviso al propietario del establecimiento.
El sospechoso quedó registrado por cámaras
Una vez presente en el lugar, el comerciante verificó el faltante de una caja registradora que contenía dinero en efectivo y un teléfono celular.
Posteriormente, el análisis de los registros fílmicos permitió observar a un sujeto ingresando al comercio y llevándose los elementos sustraídos.
Durante un rastrillaje realizado en las inmediaciones, los policías hallaron la caja registradora abandonada y dañada.
En la causa interviene La Oficina Fiscal Ciudad, que dispuso de las medidas correspondientes para avanzar con el caso, así como la intervención de Policía Científica y personal de Investigaciones para avanzar en la identificación del autor.