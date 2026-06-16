Argentina golea a Argelia: le vende 50 veces más de lo que le compra

Este martes la selección Argentina debuta en el Mundial 2026 frente a Argelia. Por fuera de la rivalidad deportiva, ambos país tienen un gran flujo comercial.

La balanza comercial de Argentina con Argelia fue superavitaria por US$1.000 millones en 2025.

Este martes la selección Argentina debuta en el Mundial 2026 frente a Argelia. Pero más allá de la rivalidad en el partido de hoy, ambos países tienen un gran flujo comercial, sobre todo relacionado al campo. Pero la balanza comercial está inclinada a favor de la albiceleste.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, últimos datos disponibles, la balanza comercial arrojó un saldo arroja un superávit de US$567 millones a favor de Argentina. Es decir, le vende 50 veces más de lo que le compra.

La principales ventas del país son maíz en grano US$322 millones y leche US$51 millones. La principal compra es urea, por US$10 millones, según se desprende del Sistema de consulta de comercio exterior de bienes del Indec.

El comercio entre ambos países durante 2025 En 2025, el país tuvo un intercambio comercial con Argelia por US$1.288 millones, exportaciones por US$ 1.169 millones e importaciones por US$118 millones. Esto arrojó un saldo positivo de US$1.000 millones a favor de Argentina, un 13% que en 2024, cuando fue un superávit de US$880 millones.

En el desagregado del año pasado, las principales ventas al país africano fueron: maíz en grano US$500 millones, leche entera y en polvo US$285 millones, harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja US$177 millones y aceite de soja US$43 millones. En tanto, las compras fueron helio líquido US$113 millones y urea por US$4,7 millones.