Vidrieras celestes y blancas, pero sin fiebre de compras: así vive el comercio mendocino la previa del Mundial

El comercio de Mendoza entró en “momento Mundial ” desde hace algún tiempo con una decoración que no deja dudas sobre el clima del evento: banderas albicelestes, globos celestes y blancos colgando en las entradas de los negocios, imágenes de Messi, el Dibu Martínez y Julián Álvarez en las vidrieras , y maniquíes vestidos con la camiseta de la selección. La previa está. El entusiasmo también. Pero cuando se mira la caja, el panorama es más tranquilo.

Salvo dos excepciones claras, (las figuritas, que fueron furor desde que salieron en mayo, y los televisores de pantalla grande), el comercio mendocino no vive una fiebre de consumo mundialista. Las promociones que hay no son nuevas: responden, en su mayoría, a los acuerdos de siempre con bancos y tarjetas de crédito. Varios locales de distintos rubros confirman que están preparados con mercadería y decoración, pero que el movimiento de ventas, por ahora, es moderado.

Si hay un rubro donde el Mundial sí impactó de lleno en las ventas es el de los televisores. Néstor, gerente de la sucursal de Naldo en calle San Martín, lo explica con números: el movimiento se corrió hacia las pulgadas más grandes, y los modelos de 65 pulgadas o más pasaron a ser los más buscados.

Televisores grandes, cotillón y camisetas lideran el consumo; el resto del comercio espera que el torneo prenda el entusiasmo también en la caja registradora.

"Creció mucho la venta de pulgadas grandes, que eso sí tiene que ver más con el Mundial . Ya sabíamos que este Mundial iba a ser de pulgadas muy grandes y ahí migró mucho la selección de pulgadas. Por ahí lo más masivo que tenías en el Mundial pasado eran las 50, 55, 60; este Mundial está como el más vendido las 65, y después empezás con venta que creció mucho en porcentajes: 75, 86, 90, 98, 100. Creció muchísimo en la pulgada de tope”, detalló el gerente de la sucursal.

Sobre las promociones, desde Naldo señalan que la clave está en los planes de financiación: "Planes muy largos con algunos bancos sobre todo, 24 cuotas con crédito de la casa, eso para nosotros es fundamental porque accedemos a la gente que no está bancarizada". Por otra parte, en Cetrogar, Emiliano confirma la misma tendencia: las ventas se han movido, con fuerte demanda de pulgadas grandes, y además tienen un sorteo de 10 smart TV de 65 pulgadas para quienes compren más de $50.000.

En Carrefour, la propuesta mundialista también pasa por las pantallas: hasta el martes 16 de junio, los smart TVs seleccionados tienen hasta 18 cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa, Mastercard, American Express o Cabal, o bien un 25% de descuento abonando en un solo pago. Un modelo Noblex de 50 pulgadas 4K, por ejemplo, sale a $38.833 por cuota en el plan financiado, o a $524.250 al contado con descuento.

Promos carrefour (3) Un smart TV Noblex de 50 pulgadas baja a $524.250 con el 25% de descuento en un pago o se puede financiar en hasta 18 cuotas sin interés en Carrefour. Carrefour

Para los modelos más chicos, de 32 pulgadas, la oferta es de hasta 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago. Además, los clientes Mi Carrefour participan del sorteo de 100 smart TV de 60 pulgadas y 200 órdenes de compra de $100.000, solo por comprar productos de las marcas participantes.

El cotillón y los accesorios mundialistas: todo lo que sea Argentina se vende

En Diverplast, local de cotillón y descartable ubicado en Patricias Mendocinas 10 de Maipú, Daiana Napolitano cuenta que las ventas mejoraron sensiblemente con la llegada del Mundial. El local ofrece una amplia variedad de accesorios con los colores de la Selección, y los precios van desde los más accesibles hasta propuestas más elaboradas.

Cotillón y descartable (1) Incluso los regalos del Día del Padre vienen con temática de la Selección Argentina. Gentileza Daiana Napolitano

"Se vende todo. Todo lo que sea Argentina está saliendo. Han aumentado las ventas con respecto a lo que vendía pre Mundial. Incluso este jueves me quedé sin stock de cosas del Mundial", aseguró Daiana.

Entre los productos disponibles, la pintura triple para cara cuesta $3.500; las banderitas y porras van de $300 a $400; las vuvuzelas oscilan entre $3.500 y $4.000; los silbatos salen $2.000 el pack de 10 unidades; los gorros van de $4.000 a $11.000 según el modelo; y los vasos con forma de Copa del Mundo cuestan $3.500.

En juguetería Marilú, Héctor Rossi reconoce que el negocio está bien surtido con productos mundialistas, aunque admite que las ventas todavía no despegaron del todo: "Todavía no se vende, pero me parece que todos los locales están bien pertrechados con productos", señala, y anticipa que espera que los próximos días activen el movimiento.

Jugueteria Marilú (4) MDZ habló con comerciantes para medir el termómetro del consumo a horas del inicio de la Copa del Mundo. MDZ

El local tiene, entre otras cosas, latas temáticas de jugadores de la Selección con libritos para pintar, stickers y crayones a $15.900; vasos de la Copa del Mundo a $4.990; un coleccionable estilo Scaloneta con Messi levantando la copa a $45.900; medallas del campeón del mundo a $2.500; y vuvuzelas a $5.990.

La camiseta de la Selección: presente, pero sin frenesí

comercio promos mundial tv ofertas (10) A pocos días para el debut de Argentina en el Mundial, la camiseta oficial no lidera el ranking de ventas. Alf Ponce Mercado / MDZ

En las tiendas deportivas del centro se repite la misma descripción: la camiseta de la Selección se vende bien, pero no hay nada parecido a una fiebre de consumo. Una tienda del centro de Mendoza afirma que salen entre cuatro y cinco camisetas por día, a un ritmo normal y sostenido. En otra casa deportiva, también en el centro, la camiseta está a $150.000 y las ofertas especiales por el Día del Padre llegarán recién la semana que viene.

Carrefour también se sumó a la ola con su promo de ropa: llevando dos productos de las líneas de remeras, bodies, chombas, camisas, buzos, sweaters, calzas, pantalones, pijamas y pantuflas, el descuento en la segunda unidad es del 80%. Las remeras Argentina de la marca Tex, en talles del 38 al 48, cuestan $11.994 cada una bajo esa modalidad (precio normal: $19.990). La oferta rige del 9 al 16 de junio.

En síntesis, el comercio en Mendoza se vistió para el Mundial. Globos, banderas y camisetas de Messi llenan las vidrieras de comercios de todos los rubros. Pero las grandes rebajas mundialistas, al menos por ahora, no llegaron: las promociones son las de siempre, atadas a tarjetas y planes de financiación bancaria. El entusiasmo está en la decoración. En las ventas, lo que mejor mide el pulso del momento es la compra de televisores. La gente que pudo se preparó para ver el Mundial en grande.