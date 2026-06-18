Alerta por el robo de una cápsula con material radiactivo: qué riesgos implica

Este miércoles, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) emitió una alerta a nivel nacional tras el robo de una cápsula que contiene material radiactivo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Según informó el organismo, la notificación fue realizada este martes por un usuario autorizado para el uso de material radiactivo , quien reportó la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de cesio-137, que estaba en el Instituto de Cardiología de Rosario "Dr. Luis González Sabathie".

Este elemento era utilizado para la verificación y calibración de equipamiento empleado en medicina nuclear, y la última vez que lo utilizaron - de acuerdo a los registros de la institución - fue el 12 de junio de 2026.

Sergio Mosconi , físico médico y jefe del Servicio de Medicina Nuclear de FUESMEN , explicó que el material sustraído es una fuente de cesio-137, de muy baja actividad, y generalmente usado para calibrar equipamiento y para el control de calidad.

"Tiene una actividad muy pequeña. El tema es que el cesio-137 dura mucho tiempo, tiene una vida media de 30 años, por lo tanto va a seguir activo durante muchos años", señaló el experto a MDZ.

Más allá de la alerta emitida por la ARN, Mosconi llevó tranquilidad y aclaró que si bien el riesgo no es cero, es bajo. "El riesgo es bajo debido a que la actividad que tiene es muy baja. Pero no es que el riesgo sea cero, porque existe cierta probabilidad de que quien maneje esta fuente radioactiva tenga la mala suerte de tener alguno de los efectos adversos", agregó.

Entre los efectos adversos, el físico médico señaló la posibilidad de desarrollar un cáncer o dejar algún efecto genético en sus descendientes. "Hay que tener mucho cuidado porque siempre desde el punto de vista de la red protección hay que tener la exposición a esta radiación lo más bajo posible para que tengamos la menos probabilidad de tener estos efectos", indicó.

"Si por ejemplo una persona la encuentra y se la mete en el bolsillo y anda paseando con eso en el bolsillo, aumenta las probabilidades de poder tener algún efecto", dijo.

Las medidas tras el robo del material radiactivo

Generalmente, esta radiación está guardada en un recipiente de plomo, ya que al emitir una radiación gamma de alta energía, la cantidad de plomo que se necesita para blindarla es importante. Entonces, suelen querer robar ese plomo y no la fuente radiactiva.

Tras la sustracción, la ARN tomó intervención realizando las acciones necesarias, activando el SIER y dando aviso inmediato a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la División Riesgo Radiológico y Nuclear de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, quienes comunicaron la información a las organizaciones de respuesta locales de Rosario.

Así es la cápsula con material radiactivo que fue robada. Autoridad Regulatoria Nuclear

Al tener una actividad muy baja, Mosconi planteó que es difícil rastrearla. De hecho, para poder detectar esta radiación hay que utilizar un instrumental específico.

Por otro lado, el experto confirmó que no es la primera vez que ocurre un robo de este tipo, aunque aclaró que en Mendoza nunca ha pasado y contó cómo es el protocolo en la FUESMEN.

"Tenemos varias de estas fuentes que utilizamos para calibrar los equipos que se utilizan en medicina nuclear, y estas fuentes tienen que estar alojadas en lo que se llama un cuarto caliente y eso está siempre bajo llave, solamente ingresa personal autorizado, que sabe de qué se trata. Siempre tiene que estar controlado y bajo llave", detalló.

Además, aclaró que tienen inspecciones rutinarias y un inventario, además de las medidas de seguridad específicas para resguardar esas fuentes radiactivas.

Qué hacer si se encuentra el material radiactivo

La fuente de calibración sustraída, es una fuente en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente. Tiene un rótulo que dice cesio-137 y un símbolo de radiactivo.

En caso de encontrarla, no hay que tocarla ni manipularla, y dar aviso a los siguientes teléfonos: