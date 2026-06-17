Alerta en todo el país: robaron una peligrosa cápsula con material radiactivo

La Autoridad Regulatoria Nuclear informó el robo de una fuente con material radioactivo utilizada para la calibración de equipamiento médico en Santa Fe.

En las últimas horas, la Autoridad Regulatoria Nuclear emitió una alerta a nivel nacional tras el robo de una cápsula que contiene material radiactivo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Según informó el organismo, la notificación fue realizada este martes por un usuario autorizado para el uso de material radiactivo, quien reportó la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de cesio-137, que estaba en el Instituto de Cardiología de Rosario “Dr. Luis González Sabathie”.

De acuerdo con lo trascendido, la última vez que utilizaron al material -según los registros de la institución- fue el 12 de junio de 2026. Sin embargo, hasta el momento no se pudo determinar quién tuvo contacto con el elemento el día en que se detectó su faltante.

Así es la cápsula con material radioactivo que fue robada. Autoridad Regulatoria Nuclear Cómo es el elemento radiactivo que fue robado en Santa Fe Las autoridades explicaron que la fuente sustraída consiste en un material con forma de gel contenido dentro de un envase plástico transparente. También indicaron que se encontraba, a su vez, dentro de su correspondiente blindaje de protección.

El elemento era utilizado para la verificación y calibración de equipamiento empleado en medicina nuclear.