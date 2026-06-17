Alerta en todo el país: robaron una peligrosa cápsula con material radiactivo
La Autoridad Regulatoria Nuclear informó el robo de una fuente con material radioactivo utilizada para la calibración de equipamiento médico en Santa Fe.
En las últimas horas, la Autoridad Regulatoria Nuclear emitió una alerta a nivel nacional tras el robo de una cápsula que contiene material radiactivo en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Según informó el organismo, la notificación fue realizada este martes por un usuario autorizado para el uso de material radiactivo, quien reportó la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de cesio-137, que estaba en el Instituto de Cardiología de Rosario “Dr. Luis González Sabathie”.
De acuerdo con lo trascendido, la última vez que utilizaron al material -según los registros de la institución- fue el 12 de junio de 2026. Sin embargo, hasta el momento no se pudo determinar quién tuvo contacto con el elemento el día en que se detectó su faltante.
Cómo es el elemento radiactivo que fue robado en Santa Fe
Las autoridades explicaron que la fuente sustraída consiste en un material con forma de gel contenido dentro de un envase plástico transparente. También indicaron que se encontraba, a su vez, dentro de su correspondiente blindaje de protección.
El elemento era utilizado para la verificación y calibración de equipamiento empleado en medicina nuclear.
Qué tan peligroso es el elemento radiactivo robado
La Autoridad Regulatoria Nuclear señaló que el riesgo radiológico asociado al incidente es considerado muy bajo. No obstante, solicitó a la población que, en caso de encontrar el elemento, evite tocarlo o manipularlo bajo cualquier circunstancia.
Asimismo, pidió dar aviso inmediato a los canales de emergencia habilitados para este tipo de situaciones, con el objetivo de que personal especializado pueda intervenir en la recuperación segura del material.
Qué es el cesio-137
El cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial que emite radiación beta y gamma. Su utilización está extendida en distintas áreas, principalmente en medicina, donde se emplea en tratamientos de radioterapia y en tareas de calibración de equipos. También tiene aplicaciones industriales.
Las autoridades remarcaron que el manejo inadecuado de este tipo de materiales puede implicar riesgos para la salud. Entre las posibles consecuencias de una exposición indebida se encuentran quemaduras, daños celulares y otras afecciones asociadas a la radiación.