Entraron a robar a una obra en construcción, los captó una cámara de seguridad y cayeron en plena huida

Dos hombres fueron detenidos por el robo en una pinturería de Las Heras. Una cámara de seguridad captó sus movimientos.

El robo en una obra en construcción terminó con dos hombres detenidos el pasado fin de semana en Las Heras. Los sospechosos fueron captados por una cámara de seguridad mientras ingresaban al terreno y eso permitio que los atraparan mientras trataban de darse a la fuga con los materiales sustraídos.

Fuentes policiales relataron que pasado el mediodía del domingo, un vecino se comunicó con la línea de emergencias 911 para alertar sobre dos malvivientes que ingresaron a una propiedad en construcción, en calles Patricias Mendocinas y Doctor Moreno, y estaban sacando elementos del interior de la misma. Además, agregó que uno estaba vestido con buzo gris y pantalón marrón y el otro con campera oscura y pantalón verde camuflado.

La detención de los sospechosos Con esos datos, se desplazó a personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) hasta la escena y, de esa manera, se logró atrapar rápidamente a uno de los sospechosos, quien estaba saliendo de la obra con un tarro de pintura y otro de aditivo vinílico, materiales que fueron secuestrados por disposición una ayudante fiscal de turno en la Oficina Fiscal Las Heras N°1.

WhatsApp Image 2026-06-14 at 15.14.14 Los materiales recuperados tras el robo en la obra en construcción. Gentileza. En paralelo, mientras continuaban con las tareas de vigilancia sobre el terreno afectado, los policías detectaron al sujeto restante descolgándose por la parte trasera de la obra, consiguiendo su aprehensión en cuestión de segundos.

Complicados por las cámaras de seguridad De esa manera, los dos presuntos ladrones, identificados como Marcos Leandro Kummer Reinoso (38) y Maximiliano Sebastián Jofré (34), fueron trasladados a la Subcomisaría Iriarte, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.