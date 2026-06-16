Delincuentes armados asaltaron a un motociclista y le robaron una moto en Guaymallén

Dos delincuentes armados interceptaron a la víctima y, bajo amenazas, le sustrajeron una motocicleta Bajaj Rouser roja antes de escapar.

La víctima fue asaltada por delincuentes armados que le robaron el rodado a punta de pistola. (foto ilustrativa).

Un joven de 27 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del martes en Guaymallén, cuando dos delincuentes armados lo interceptaron y le robaron su motocicleta. Los sospechosos se dieron a la fuga antes de la llegada de los efectivos.

De acuerdo con informació policial, el hecho ocurrió a las 22 en la intersección de calles Besares y Moreno. la víctima circulaba por la zona cuando fue sorprendida por los asaltantes.

La amenazaron con un arma de fuego Bajo amenazas con arma de fuego, los delincuentes obligaron al motociclista a entregar una motocicleta Bajaj Rouser de color rojo y escaparon con el rodado hacia el sur. Pese al operativo desplegado en la zona, los autores lograron darse a la fuga.