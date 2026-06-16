Delincuentes armados asaltaron a un motociclista y le robaron una moto en Guaymallén
Dos delincuentes armados interceptaron a la víctima y, bajo amenazas, le sustrajeron una motocicleta Bajaj Rouser roja antes de escapar.
Un joven de 27 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del martes en Guaymallén, cuando dos delincuentes armados lo interceptaron y le robaron su motocicleta. Los sospechosos se dieron a la fuga antes de la llegada de los efectivos.
De acuerdo con informació policial, el hecho ocurrió a las 22 en la intersección de calles Besares y Moreno. la víctima circulaba por la zona cuando fue sorprendida por los asaltantes.
La amenazaron con un arma de fuego
Bajo amenazas con arma de fuego, los delincuentes obligaron al motociclista a entregar una motocicleta Bajaj Rouser de color rojo y escaparon con el rodado hacia el sur. Pese al operativo desplegado en la zona, los autores lograron darse a la fuga.
La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal Guaymallén, quienes tomaran las medidas correspondientes para avanzar con el caso.