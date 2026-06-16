Cámaras, una "viuda negra" y un bar: investigan como homicidio la muerte del amigo de Martín Menem

La investigación por la muerte de Daniel Osorio Peñaloza , el ciudadano venezolano y CEO de la reconocida firma de suplementos nutricionales GenTech , dio un giro radical en las últimas horas. Lo que inicialmente generaba dudas ya se investiga formalmente como un asesinato .

Por orden de la fiscalía a cargo de la jueza Paula González y el fiscal Eduardo Cubría, la Policía de la Ciudad arrestó este martes, pasadas las 9 de la mañana, a Anabela Sabrina Olmedo (33) en la localidad bonaerense de José C. Paz. La mujer es la principal sospechosa y fue identificada gracias a los registros de las cámaras de seguridad del edificio de la víctima.

El cuerpo de Osorio Peñaloza fue hallado sin vida el pasado domingo 8 de junio en su departamento del piso 8, ubicado en la calle Díaz Vélez al 5581 , en el barrio porteño de Caballito, luego de que su entorno pasara horas sin poder comunicarse con él.

Según la reconstrucción del hecho a la que pudo acceder MDZ, las horas previas al desenlace combinaron camaradería y negocios en una cena donde participaron directivos de GenTech y empresarios del sector, entre los que se encontraban el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y el socio colombiano Alexander Quintero Calderón . Al finalizar el encuentro general, Quintero Calderón y el CEO venezolano, Daniel Osorio Peñaloza , continuaron la noche en un bar de Palermo.

Tras esa última reunión, Osorio Peñaloza se dirigió a su departamento en el barrio de Caballito acompañado por Anabela Olmedo , la mujer detenida. Los investigadores confirmaron que el empresario estuvo con vida al menos hasta las 7:30 de la mañana del sábado, momento de su última conexión telefónica, y estiman que el deceso se produjo en las horas posteriores bajo el modus operandi de una "viuda negra".

Los investigadores confirmaron que Osorio Peñaloza estuvo con vida al menos hasta las 7:30 de la mañana del sábado, hora en la que se registró su última conexión en el teléfono celular. Su fallecimiento se habría producido en las horas posteriores.

La principal hipótesis apunta a que Olmedo habría actuado bajo la modalidad de "viuda negra": un modus operandi donde se droga a la víctima para dejarla indefensa, desvalijar la vivienda y, en casos extremos como este, provocarle la muerte por sobredosis de sustancias tóxicas.

Los antecedentes de la detenida

La situación de Anabela Sabrina Olmedo se complica al revisar su historial judicial. En el año 2023, la mujer había sido sobreseída en una causa por intento de asesinato con arma de fuego.

En aquella ocasión, otra mujer la había denunciado por haberle disparado tras una serie de amenazas previas. Sin embargo, el Juzgado de Garantías Nº 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora consideró que no existían pruebas suficientes para condenarla, otorgándole la libertad que hoy se ve interrumpida por este nuevo y grave expediente.

Quién era Daniel Osorio Peñaloza: el perfil del empresario socio de Martín Menem

Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú, Osorio Peñaloza construyó una sólida carrera profesional en Argentina dentro de GenTech, la empresa insignia de suplementos deportivos.

Daniel Osorio Peñaloza Daniel Osorio Peñaloza, exgerente y exdirectivo de Gentech Argentina. LinkedIn

Su trayectoria en la empresa: Ingresó en 2012 ocupando posiciones operativas vinculadas a la producción y el desarrollo. Gracias a su desempeño, escaló posiciones hasta que en julio de 2020 fue nombrado formalmente como director suplente y posteriormente CEO de GenTech Argentina S.A.

Además de su rol en la firma principal, el contador venezolano mantenía una estrecha relación de confianza comercial con el actual presidente de la Cámara de Diputados. Osorio Peñaloza compartía sociedades con Martín Menem en otras firmas del sector de suplementos dietarios, destacándose su participación en Insulow SRL. Asimismo, dentro de su entramado de negocios, integraba la firma Kaia Natural SRL en sociedad con el empresario Pedro Groppa.

La justicia busca determinar ahora si el móvil del crimen fue estrictamente un robo bajo la modalidad de viuda negra o si existieron otros factores en el entorno de la víctima, mientras se esperan los resultados finales de la autopsia para confirmar la sustancia utilizada para deprimir sus signos vitales.