Rescataron a cuatro excursionistas que quedaron varados en las cercanías del Cerro Arco

Los jóvenes se desorientaron en la Quebrada del Durazno y debieron ser rescatados por la Patrulla de Rescate. El operativo se extendió durante varias horas.

Los excursionistas fueron rescatados en las inmediaciones del Cerro Arco. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cuatro excursionistas fueron rescatados durante la madrugada de este martes luego de quedar varados y desorientados en inmediaciones de la Quebrada del Durazno, en la zona del Cerro Arco. Los excursionitas no presentaron heridas y fueron trasladados a una zona segura.

De acuerdo con información policial, el operativo comenzó a las 20, cuando un llamado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertó sobre la situación y aportó las coordenadas del grupo.

El operativo de rescate Con esa información, efectivos de la Patrulla de Rescate iniciaron el ascenso desde las cercanías del puesto La Quebrada del Cerro Arco y avanzaron por la Quebrada de Isidris hasta llegar al sector donde se encontraban los excursionistas.

Rescate excursionistas Los excursionistas fueron rescatados y atendidos por miembros de la Patrulla de Rescate. Cerca de las 00, los rescatistas lograron establecer contacto con las cuatro personas, quienes se encontraban en buen estado de salud. En el lugar recibieron alimentos, bebidas calientes y abrigo para soportar las bajas temperaturas.