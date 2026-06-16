Femicidio de Agostina Vega: los tres acusados prestarán declaración indagatoria

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba, atraviesa una instancia central. Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani prestarán declaración indagatoria este martes ante el fiscal Raúl Garzón, quien encabeza la causa.

De esta forma, los tres acusados concurrirán junto a sus respectivos abogados defensores a los Tribunales provinciales para responder sobre las imputaciones que pesan en su contra y aportar su versión de los hechos.

Barrelier está acusado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, figura contemplada como femicidio . Para la fiscalía, se trata del principal responsable del crimen de la adolescente.

En tanto, Fassetta y Andreani se encuentran imputados por encubrimiento . Los investigadores sostienen que ambos habrían tenido participación en maniobras posteriores al asesinato.

Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía aproximadamente diez meses. Ambos se habrían conocido a partir de su simpatía por Instituto y compartían vínculos dentro del ambiente futbolero. Además, se presume que el acusado residía en la vivienda del barrio Cofico donde presuntamente se produjo el crimen . A través de esa relación, habría tomado contacto tanto con Agostina como con su madre.

Por su parte, Andreani, expareja de Barrelier, quedó bajo la mira de la Justicia por el uso de un Ford Ka negro que aparece mencionado en la causa. Los investigadores sostienen que ese vehículo habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta un descampado. La hipótesis fiscal indica que Andreani le habría prestado el automóvil al principal acusado y que posteriormente lo lavó luego de recuperarlo.

Además, en el expediente se incorporaron registros fílmicos en los que se observa a Barrelier y Andreani juntos después del femicidio, material que también forma parte del análisis de los investigadores.

La fiscalía considera que cada uno de los imputados habría cumplido un rol específico y sostiene que Barrelier no actuó solo. En ese contexto, las declaraciones indagatorias representan un paso procesal clave para determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento del caso.