Ordenaron la clausura definitiva de Wachitas Bar por el supuesto vínculo con el femicidio de Agostina Vega

El Ente Municipal de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba resolvió revocar de manera definitiva la habilitación comercial del bar Wachitas , el establecimiento que había quedado bajo el ojo público en medio de la investigación por el femicidio de Agostina Vega .

Así lo dispusieron las autoridades a través de un comunicado oficial en el que se detalló que la medida responde a reiterados incumplimientos detectados durante inspecciones realizadas entre 2024 y 2026.

Según indicaron las autoridades, las actuaciones administrativas permitieron constatar “graves incumplimientos vinculados a las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento del establecimiento”. Entre las observaciones registradas en las actas de inspección figuran deficiencias edilicias, fallas en las instalaciones eléctricas, irregularidades en materia de prevención de incendios y modificaciones efectuadas en el inmueble sin autorización correspondiente.

De acuerdo con la resolución, estos antecedentes derivaron en la pérdida definitiva de la habilitación comercial del local. El organismo municipal destacó además que el establecimiento había sido clausurado en tres oportunidades durante un período inferior a dos años, situación que fue considerada al momento de adoptar la medida.

A través de la cuenta de Instagram de Wachitas Bar difundieron un comunicado asegurando que el establecimiento no estuvo vinculado al femicidio de Agostina Vega.

No obstante, las autoridades aclararon que la revocación alcanza exclusivamente a la actividad comercial desarrollada en el inmueble. En ese sentido, explicaron que las personas que habitan o trabajan en el inmueble “podrán ingresar para realizar las adecuaciones y reparaciones requeridas por las autoridades competentes”.

Cuál es el vínculo entre Wachitas Bar y el feticidio de Agostina Vega

El nombre del bar tomó relevancia pública durante la investigación por la desaparición y el femicidio de Agostina Vega. En el marco de la causa judicial, surgieron referencias al establecimiento debido a la situación de Soledad Andreani, una de las personas detenidas en el expediente, quien trabajaba en el local y mantenía cercanía con sus propietarios.

Andreani se encuentra imputada por encubrimiento agravado en el caso del femicidio de Agostina Vega. Además, es la dueña del auto Ford Ka negro con el que Claudio Barrelier -su expareja y principal sospechoso por el asesinato de la menor- trasladó el cuerpo de la víctima desde el barrio Cofico hasta un descampado en Ampliación Ferreyra.