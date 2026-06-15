Rompió el silencio el papá de Loan a días del juicio: "La verdad está entre alguno de los 7"

En la previa del juicio que comenzará este martes en los tribunales de Corrientes, José, el papá de Loan Danilo Peña , rompió el silencio desde el lugar donde vio por última vez a su hijo. En declaraciones televisivas, apuntó contra los principales imputados en la causa.

Con la voz quebrada, José contó que visita a diario el lugar donde desapareció Loan. "Vengo todos los días, estoy siempre acá. Vengo a ver a mi mamá y de paso miro, voy hasta el naranjal... pero acá no hay nada, acá no está", relató en diálogo con TN.

El hombre fue contundente al describir lo que siente: " A mí me robaron a mi hijo , me lo sacaron de acá. Quiero saber para dónde fueron, por qué se lo llevaron por este camino". Junto a su esposa María, José estará presente en las audiencias.

José recordó cómo fueron los minutos previos a la desaparición de su hijo: "Fueron minutos en los que nos distrajimos en la sobremesa y ahí fue que desapareció Loan. Nadie me dijo que iban al naranjal, si no, hubiera preguntado dónde es".

El padre de Loan apuntó directamente contra Laudelina Peña, una de las principales sospechosas: " Cuando vino ella, me dijo que no estaba Loan. ¿Por qué no me dijo antes? Diez o quince minutos antes ella ya sabía que se perdió ".

"No sé por qué no me contó, eso queremos saber todos. Algo tiene que esconder o tienen que saber. ¿Cómo va a desaparecer? Lo tendríamos que haber encontrado acá nomás, a la vueltita, ¿a dónde iba a ir solo…? La verdad está entre alguno de los siete", agregó.

Cómo fue la desaparición de Loan

De acuerdo con la reconstrucción judicial, aquel día Loan llegó a caballo junto a su papá a la casa de su abuela Catalina para un almuerzo familiar, que comenzó entre las 12:30 y las 13:00.

La última vez que lo vieron fue a las 13:52, caminando con otros adultos y chicos hacia una zona de monte. A las 15:26, poco más de una hora después, comenzaron los llamados para alertar que el nene no aparecía.

La principal hipótesis judicial sostiene que Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Laudelina Peña aprovecharon una distracción de los familiares para apartar a Loan con la excusa de buscar naranjas. Según el expediente, Laudelina convenció a una prima del nene para que volviera a la casa, dejándolo solo con los adultos. La fiscalía sostiene que en ese trayecto ocurrió el hecho que derivó en su sustracción y posterior ocultamiento.

La Justicia sospecha que Loan fue trasladado en la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, ya que los perros rastreadores detectaron rastros del chico en el vehículo.

En estos dos años, la única evidencia física hallada fue uno de los botines de Loan, encontrado en un campo vecino. La Justicia sospecha que fue el propio comisario Walter Maciel quien lo colocó allí.

Además de los principales sospechosos, otros diez imputados por encubrimiento se sentarán en el banquillo de los acusados este martes.