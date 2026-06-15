Un grupo de jóvenes prendió fuego un contenedor de basura en Mendoza y lo subió a las redes

Un grupo de jóvenes prendió fuego un contenedor de basura en Mendoza y decidió mostrarlo en redes como si fuera un logro. El hecho ocurrió en las últimas horas en el barrio Ciudad de Palmira, en San Martín, y quedó registrado en un video que fue difundido por la propia Municipalidad.

Las imágenes, que rápidamente generaron indignación, muestran una secuencia que mezcla imprudencia, vandalismo y exposición pública. Lo que podría haber quedado como un acto aislado terminó amplificándose por la propia decisión de los protagonistas de filmarlo y compartirlo.

En el inicio del video se ve a varios adolescentes empujando un contenedor plástico de residuos. Uno de ellos va arriba, como si se tratara de un juego, hasta que el grupo pierde el control y el joven cae a una acequia tras chocar contra el cordón de la vereda.

Lejos de terminar ahí, la escena escala. En la siguiente parte del registro, el contenedor aparece envuelto en llamas mientras los jóvenes posan al lado, sonrientes, como si se tratara de una especie de trofeo o desafío cumplido.

El episodio no solo generó preocupación por el riesgo físico de los propios chicos, sino también por el daño al patrimonio público. El contenedor incendiado forma parte del sistema de recolección de residuos del departamento, por lo que su destrucción impacta directamente en el servicio y en los vecinos.

Desde el municipio remarcaron que este tipo de conductas no solo implican pérdidas materiales, sino también un peligro concreto por el fuego, el humo y posibles consecuencias mayores si las llamas se expanden.

El rol de las redes y el pedido a las familias

Uno de los puntos que más llama la atención del caso es que fueron los propios jóvenes quienes filmaron el hecho y lo subieron a sus redes sociales. Esa decisión fue la que permitió que el episodio tomara estado público y se viralizara.

La exposición, lejos de esconder lo ocurrido, terminó funcionando como una prueba directa del acto vandálico. También abrió un debate sobre el uso de las redes y la necesidad de reforzar ciertos límites en los más jóvenes.

Por esto, la Municipalidad de San Martín pidió la colaboración de las familias para trabajar en la concientización.