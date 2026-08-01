Tragedia en la ruta 192: siete muertos tras un choque frontal con un camión

Entre las víctimas del choque frontal con el camión, hay tres menores. El único sobreviviente del auto permanece internado. La Justicia investiga el hecho.

Suman siete los muertos en el trágico accidente vial con un choque frontal entre un auto y un camión en la ruta 192.

Un trágico accidente ocurrido sobre la ruta provincial 192, entre el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz y la localidad de Torres, dejó un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad, luego de un choque frontal entre un automóvil y un camión.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 122, cuando un camión Mercedes-Benz, conducido por un joven de 22 años que viajaba junto a un hombre de 53, impactó de frente contra un Chevrolet Chevette en el que se trasladaban ocho personas. Como consecuencia de la violencia del impacto, murieron cuatro adultos y tres niños que viajaban en el vehículo de menor porte.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Emiliano Moreira (32), Tamara Alverneque (35), Ludmila Fredes (20), Santiago Fredes (19), Milagros Moreira (15), Josefina Moreira (12) y Martín Moreira (10). En tanto, Ignacio Sobot, de 21 años, fue el único sobreviviente del automóvil y permanece internado con heridas de gravedad y pronóstico reservado.

Por su parte, el conductor del camión, Juan Bautista Rodríguez, y su acompañante, Mariano Humberto Sandi, resultaron ilesos.

Choque fatal y corte de tránsito Tras el accidente, personal médico confirmó los fallecimientos en el lugar y se dispuso un operativo que obligó a interrumpir parcialmente la circulación sobre la ruta mientras trabajaban los peritos de la Policía Científica de Campana.