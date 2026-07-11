Choque fatal entre un auto y un camión en Santa Fe: dejó un muerto y cuatro heridos

Un violento choque fatal entre un automóvil y un camión ocurrido durante la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional 11, en inmediaciones de la ciudad de Villa Ocampo, en Santa Fe , dejó como saldo una persona fallecida y otras cuatro con heridas de distinta consideración.

El siniestro se registró alrededor de las 9.30, a la altura del kilómetro 870, frente a la estación termoeléctrica de la empresa Secco SA. Por causas que aún son materia de investigación, un automóvil Kia que viajaba desde Paraguay con destino a la provincia de Buenos Aires impactó de frente contra un camión Fiat que circulaba sin carga en sentido contrario.

La víctima fatal fue identificada como Ricardo Canizza, de nacionalidad paraguaya, quien conducía el automóvil. En el vehículo también viajaban Mirna Rolón, de 45 años; María Rolón, de 51; Diego Ramírez, de 26; y una niña de cinco años, quienes resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.

En tanto, el conductor del camión, Carlos Baello, de 46 años y oriundo de la localidad de Las Toscas, salió ileso del impacto.

Las primeras hipótesis apuntan a que el automóvil habría presentado una trayectoria irregular antes de la colisión . Silvio Jaime, subjefe provincial de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo, explicó que algunos testigos manifestaron haber visto al vehículo desplazándose de manera zigzagueante antes del impacto.

No obstante, aclaró que serán las pericias accidentológicas las que determinen qué ocurrió y si el conductor sufrió algún inconveniente previo que pudiera haber provocado la invasión del carril contrario.

La violencia del choque obligó a desplegar un importante operativo de emergencia. Dos de los ocupantes del automóvil quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y debieron ser rescatados por los bomberos antes de ser derivados a un centro de salud.

Según detalló Jaime, la magnitud del impacto fue tal que el motor del vehículo salió despedido de su lugar debido a la fuerza de la colisión. Mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las pericias judiciales, la circulación permaneció totalmente interrumpida sobre la Ruta Nacional 11 durante aproximadamente dos horas. Recién cerca del mediodía el tránsito pudo ser restablecido.